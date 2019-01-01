鲁梅尼格淡化穆勒转会猜测：他不想只坐替补席

这位30岁的球员本赛季还没有在德甲打满过90分钟的比赛，并且有传言说可能会在一月份离开安联球场。

拜仁慕尼黑主席卡尔-海因茨·鲁梅尼格表示，他不认为托马斯·穆勒会在一月份离开俱乐部，但他也承认，他并不希望这位前世界杯冠军对自己目前的状况感到满意。

这名前锋在拜仁最近的5场比赛中都没有首发，实际上他只踢了66分钟。

事实上，穆勒——他在巴伐利亚赢得了8个德甲冠军，并且获得了2013年的欧冠冠军——整个赛季只在三场联赛中首发上场。

因此，这名30岁的球员与离开拜仁的传闻联系紧密，但鲁梅尼格认为这在即将到来的一月转会市场上不太可能发生。

“我无法想象，”鲁梅尼格在接受德国媒体采访时表示：“托马斯和拜仁之间的关系是完整的，并且将继续是我们俱乐部的重要组成部分。”

然而，两届金球奖得主承认穆勒对目前比赛时间的缺乏并不满意。

鲁梅尼格说：“如果托马斯满足地坐在板凳上，那他就选错了俱乐部。这是我们想要的反应，但他仍然需要认真对待这种情况。他是模范。”

尽管拜仁主席的声明可能暂时打消了对穆勒转会的猜测，但这名球员本人在本周早些时候也强调了这些谣言，他说他并不满足于一个替补的角色。

“如果教练组认为我是未来的替补，我将不得不考虑我的情况。我太有野心了，不能不这么做。”穆勒声称。

自从今夏引进佩利西奇和库蒂尼奥后，这名攻击手的出场顺位越来越低，而格纳布里和科曼的出色表现也限制了他的上场机会。

穆勒自2008年首次代表拜仁出赛以来，一直是拜仁的一线队员。在这11年中，他总共出场近500次，攻入183球。

穆勒在国家队的出场次数也达到了100次，但在今年3月落选后，他与德国国家队的联系似乎已经结束。