鲁梅尼格：有莱万拜仁不需要哈兰德 尤文有意阿拉巴很正常

拜仁主席认为拥有莱万的德甲霸主并不需要引进哈兰德，并谈到了多个与自家俱乐部有关的传闻。

拜仁慕尼黑首席执行官卡尔·海因茨-鲁梅尼格赞扬了前锋莱万多夫斯基在过去一年中对球队的贡献，称俱乐部不需要考虑从竞争对手多特蒙德签下哈兰德，因为他们已经拥有世界上最具威力的9号球员。

这位波兰国脚在上赛季的47场比赛中打入55粒进球，拜仁在国内和欧洲赛场上都成为了最大赢家。除此之外，他还在2020-21赛季延续着这种出色的状态，在15场比赛进了15球，还为队友贡献了5次助攻。

他的努力帮助拜仁获得了一系列冠军，其中包括了以1-0战胜巴黎圣日耳曼之后拿到的欧冠冠军。

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与此同时，哈兰德被外界认为是另一名欧洲顶级进攻天才，这位挪威国脚在效力萨尔茨堡红牛和多特蒙德期间都曾在联赛和欧冠中拿出过顶级表现。

哈兰德很有可能会在他职业生涯的某个时候离开多特蒙德，而鲁梅尼格非常欣赏这名年轻的挪威人，不过他也表示波兰前锋的存在意味着德甲豪门还不需要在转会市场上考虑这位进球如麻的20岁年轻人。

鲁梅尼格告诉《都灵体育报》:“我们不需要哈兰德，因为我们已经拥有了莱万多夫斯基，但这位年轻人真的就像一头野兽，他进了很多球，他理应拿到金童奖。”

莱万多夫斯基于2014年从多特蒙德加盟了拜仁慕尼黑，他在安联球会的304场比赛中打入了261球，成为了这家欧洲顶级豪门的传奇。

不过在新型冠状病毒的影响下，《法国足球》已经决定取消了今年金球奖的评选，这让原本最有希望获奖的莱万多夫斯基错过了这一奖项，而鲁梅尼格也表达了自己的担心，他甚至认为这会让这位队内最佳前锋的成就有些黯然失色。

“罗伯特·莱万多夫斯基是2020年的最佳球员。”这位球员表示，“他打入了很多进球，赢得了5座冠军奖杯。真的不可能有其他球员表现得比他更出色。”

“我已经打电话给国际足联主席詹尼·因凡蒂诺，指出2020年没有金球奖，世界最佳球员的荣誉榜上就会出现一个空洞，这样很不好。”

“尽管出现了新型冠状病毒，但最重要的联赛已经结束了，即使在新冠疫情最严重的时候，最强的球员也发挥了关键作用。尤其是莱万多夫斯基。”

鲁梅尼格还淡化了有关球队和尤文图斯前锋保罗·迪巴拉的传闻，并谈到了有关阿拉巴以及道格拉斯·科斯塔的问题。

他表示:“我们从来没有和迪巴拉的经纪人进行过谈判。我听到过一些谣言，但都是假的。我们不会从尤文图斯签下迪巴拉。”

“尤文图斯与阿拉巴的传闻？这很正常，欧洲豪门都在努力想要签下他，不过这一切都取决于阿拉巴自己，他会决定自己的未来。也许他会加盟一家新俱乐部，但也许他也会改变主意继续留在拜仁。”

“科斯塔？他在尤文图斯的表现还不错，至于他的未来，我们会对在适当的时候作出评估。”

尽管已经进入到2020年的尾声，但拜仁仍然是一支不可战胜的球队。他们在本赛季的前10场比中只输掉了一场，目前排名德甲联赛的榜首，而他们在欧冠联赛中一路高歌猛进，在4场比赛过后就确定了小组第一的位置。