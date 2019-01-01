鲁梅尼格暗示弗利克继续留任：我们对他很满意

作为一名前巴伐利亚球员，这名看守教练在执教俱乐部的前五场比赛中赢了四场，输了一场。

拜仁慕尼黑首席执行官卡尔-海因茨·鲁梅尼格暗示，汉斯·弗利克可能在本赛季余下的时间里继续执掌俱乐部。

拜仁主席表示，他将在接下来的几天里与这名临时教练坐下来讨论一笔潜在的交易，可能会让弗利克继续留任到赛季结束。

弗利克曾在德国冠军球队担任尼科·科瓦奇的助理教练，在球队上个月1-5输给法兰克福队后，科瓦奇被解雇，弗利克被提拔为临时主教练。

这位前拜仁中场在他的教练生涯中有着一个成功的开始，在冠军联赛中击败了奥林匹亚科斯和贝尔格莱德红星，并且在联赛中战胜了多特蒙德和杜塞尔多夫。

这四场令人信服的胜利伴随着四场零封，之后在上周六主场1-2输给勒沃库森，这是弗利克作为拜仁教练的首场失利。

尽管输掉了比赛，鲁梅尼格还是支持现任教练在即将到来的寒假结束后继续担这一职务。

鲁梅尼格说:“我们已经达成一致，我们将在最后一场比赛后坐下来讨论，并有可能在冬季之后继续与他进行谈判。”

“足球中最重要的是比赛质量和比赛计划。这就是弗利克所拥有的。”

“昨晚的比赛结果不会让我改变主意，我们对他很满意。”

前托特纳姆热刺主教练波切蒂诺被认为是科瓦奇的潜在长期替代者，还有巴黎圣日耳曼的托马斯·图赫尔和阿贾克斯的主教练埃里克·滕·哈格。

不过，这三名候选人最早也要到明年夏天才能上任。这意味着54岁的弗利克已经得到了俱乐部首席执行官的支持，将继续担任这一角色。

拜仁在13场比赛后在联赛中排名第四，并且已经晋级冠军联赛淘汰赛阶段。

但是对于前德国国家队助理弗利克来说，接下来的赛程并没有变得更轻松，他的球队将在联赛中与第二名蒙兴格拉德巴赫交手，然后在最后一场欧冠小组赛中对阵波切蒂诺的前俱乐部热刺。