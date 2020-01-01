鲁梅尼格暗示弗利克下赛季继续留任拜仁主帅

这位教练带领拜仁以3-0大胜切尔西，看来他在慕尼黑的日子将会是一段漫长的旅程。

拜仁慕尼黑首席执行官鲁梅尼格暗示，汉西·弗利克将在下赛季继续担任俱乐部主教练。

弗利克最初在11月取代尼科·科瓦奇成为拜仁临时主帅。到12月，弗利克已经被任命为俱乐部的正式主帅，直到赛季结束。在他的领导下，拜仁目前位居德甲榜首。

在弗利克的带领下，拜仁在18场比赛中赢了15场，在此期间只输了两场比赛。

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在一次宴会上，鲁梅尼格向周一刚满55岁的弗利克赠送了一份礼物，同时暗示这份礼物预示他继续执掌拜仁。

“我们的教练昨天55岁了。”鲁梅尼格说：“这是个好时代。我们会用这个红包给你一支笔。有时你需要用笔签署文件。”

弗利克的拜仁在周二晚上以3-0战胜切尔西。弗利克对他的球队的表现很满意，尤其是下半场的统治力。

“这是一场非常精彩的比赛和很好的结果。你不得不说，这个团队做得很好，就像我们给他们的计划一样。”弗利克告诉记者。

“在整个90分钟里，这是一场非常精彩和专注的比赛。这就是为什么我们很高兴能以3-0赢得这场比赛。”

“我们告诉球员上半场很好，但是我们仍然需要做更多的事情。”弗利克继续说道：“我们想在这里奖励自己。我们真的很想在这里进球。上半场我们错失了几次机会。”

“在下半场，我们把机会转化成了进球，所以我可以说全队在90分钟内表现得很好。”

拜仁将在本周末的德甲联赛中迎战霍芬海姆，然后在德国杯迎战沙尔克。