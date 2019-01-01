鲁梅尼格：当我不得不解雇安切洛蒂时我哭了

据报道，这名意大利教练在德国失去了更衣室的控制，他的老板费了好大的劲才公布了这一消息。

拜仁慕尼黑首席执行官鲁梅尼格透露了他在解雇卡洛·安切洛蒂后的情绪反应。

这位意大利人从2016-17赛季取代了瓜迪奥拉的位置入主安联球场。在欧冠0-3输给巴黎圣日耳曼后，有传言称他在更衣室里和球员闹翻了，因此被解雇。

尽管现任那不勒斯教练的离开让人难以忍受，鲁梅尼格说他很难过要让他走，他对当时的反应记忆犹新。

“我记得当我不得不解雇安切洛蒂时，我哭了。”这位64岁的高层在特兰托接受米兰体育报采访时说：“卡洛理解了我的处境，拥抱了我，说，‘没关系，你不再是我的老板了，但我们还是朋友。’”我哭了，他是一个杰出的人物，一个杰出的教练，在第二个赛季的结果并不是俱乐部所期望的。卡洛是我的朋友，即使在最困难的时刻，他也是一个非常冷静的人。也许我们应该再等一会儿再让他走。他是一个杰出的人。”

鲁梅尼格在国际米兰度过了3个赛季，之前他在拜仁效力了10年，尽管他在意大利的时光饱受伤病困扰，但他仍然怀念那段时光。

他说前国际米兰主席恩内斯托·佩莱格里尼激励了他。

“我的偶像是佩莱格里尼主席。”他继续说道：“天赋帮助我掌控足球，但作为一个教练，这更复杂。没有人能教你任何东西，你只能观察像佩莱格里尼这样的领导者。当你输掉比赛、受到批评时，你必须处理好困难的时刻。主席邀请我们共进晚餐，让我们觉得自己是团队的一份子。国际米兰无疑是特别的，拜仁在德国也是特别的，完全不同于其他德甲俱乐部。在米兰，他们告诉我：国米球迷是天生的，不是培养出来的。当我离开米兰时，我的家庭已经改变了。金钱和舒适并不是一切在我们的世界里，也有不太常见的人性。这是我从你们国家带走的。做个善良的人，对人们开放。”