鲁梅尼格喜出望外：引进库蒂尼奥让我很满意

安联球馆主管对巴西人在从巴塞罗那租借到德甲后的的适应速度感到满意。

拜仁慕尼黑首席执行官卡尔-海因茨·鲁梅尼格说,自库蒂尼奥在夏天从巴塞罗那来到这里后，他的表现让人“非常满意”。

这名27岁的球员在8月16日完成了一个赛季的租借，之前他只在诺坎普度过了一个完整的赛季。

2018年1月，库蒂尼奥以1.4亿英镑(1.84亿美元)的价格从利物浦加盟巴萨，但没能在那里达到球迷的期望。

巴尔韦德认为，这名巴西国家队成员在2019- 2020赛季中并不是球队必需品，拜仁抓住了他在巴萨的不确定性，到目前为止，这已经证明是一笔精明的交易。

库蒂尼奥在七场德甲联赛中攻入两球，贡献三次助攻，展现出他在利物浦时期家喻户晓的才华。

鲁梅尼格对新赛季初期这位中场组织者的贡献感到高兴，他告诉德国媒体说：“菲利普是一位高质量的球员。”

“菲利普没有大牌的脾气。他是个令人愉快的人，在俱乐部里很受欢迎。”

“我们对转会非常满意。”

拜仁可以选择在赛季结束后以1.2亿英镑(1.56亿美元)的价格永久收购库蒂尼奥，但鲁梅尼格声称他的去留要到明年才能最终决定。

这位64岁的老人补充道:“我们会在适当的时候做出决定。”

在周六对奥格斯堡的比赛中，库蒂尼奥出现在拜仁的首发阵容之中，但是客队却以2-2打平。

这个结果意味着科瓦奇的球队错过了进入德甲榜首的机会，因为上周末在与多特蒙德的比赛中，领头羊门兴格拉德巴赫以0-1失利。

德国冠军现在将展望周二晚上在希腊与奥林匹亚科斯的欧冠小组赛。

拜仁在B组以6分高居榜首，此前他们已经轻松战胜了贝尔格莱德红星和托特纳姆热刺。