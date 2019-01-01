鲁梅尼格喜出望外：引进库蒂尼奥让我很满意
评论()
Getty Images
拜仁慕尼黑首席执行官卡尔-海因茨·鲁梅尼格说,自库蒂尼奥在夏天从巴塞罗那来到这里后，他的表现让人“非常满意”。
这名27岁的球员在8月16日完成了一个赛季的租借，之前他只在诺坎普度过了一个完整的赛季。
2018年1月，库蒂尼奥以1.4亿英镑(1.84亿美元)的价格从利物浦加盟巴萨，但没能在那里达到球迷的期望。
巴尔韦德认为，这名巴西国家队成员在2019- 2020赛季中并不是球队必需品，拜仁抓住了他在巴萨的不确定性，到目前为止，这已经证明是一笔精明的交易。
库蒂尼奥在七场德甲联赛中攻入两球，贡献三次助攻，展现出他在利物浦时期家喻户晓的才华。
鲁梅尼格对新赛季初期这位中场组织者的贡献感到高兴，他告诉德国媒体说：“菲利普是一位高质量的球员。”
“菲利普没有大牌的脾气。他是个令人愉快的人，在俱乐部里很受欢迎。”
“我们对转会非常满意。”
拜仁可以选择在赛季结束后以1.2亿英镑(1.56亿美元)的价格永久收购库蒂尼奥，但鲁梅尼格声称他的去留要到明年才能最终决定。
这位64岁的老人补充道:“我们会在适当的时候做出决定。”
在周六对奥格斯堡的比赛中，库蒂尼奥出现在拜仁的首发阵容之中，但是客队却以2-2打平。
这个结果意味着科瓦奇的球队错过了进入德甲榜首的机会，因为上周末在与多特蒙德的比赛中，领头羊门兴格拉德巴赫以0-1失利。
德国冠军现在将展望周二晚上在希腊与奥林匹亚科斯的欧冠小组赛。
拜仁在B组以6分高居榜首，此前他们已经轻松战胜了贝尔格莱德红星和托特纳姆热刺。