鲁尼C罗时代的曼联有谁能挡？当今曼城可与之一战

保顿艾尔宾主教练克劳夫表示，球队在2006年能与群星云集的曼联交手是莫大的荣幸，但与如今的曼城作战则是更大的挑战。

保顿艾尔宾主教练克劳夫表示，在2006年带领名不见经传的队伍踢平包括鲁尼和C罗在内的众星云集的曼联实属荣幸之至，但如今即将面对的曼城比当时的曼联更难对付。

在持续两轮的联赛杯半决赛中，保顿埃尔宾即将与瓜迪奥拉执教的曼城相遇。虽然在去年，曼城未能在这项赛事中夺冠，但克劳夫相信，这场比赛对于自己的队伍来说无疑是目前最大的挑战。当被问到曼联和曼城哪个难度更高时，他告诉记者：“我认为是与曼城的两场联赛杯比赛（更难）。”

“如果有人还记得和曼联比赛时草皮是怎样一种状况的话，我认为这场比赛时的赛场情况会好一些。但我们几乎面临着相同的境地。”

“当年鲁尼和C罗在59分钟时上场后，制造的难度和现在我们踢曼城差不多。但不是主场作战又有些不同。当曼城主场作战时，他们锐不可当，和利物浦的比赛就是例子，而这仅仅是他们刚从低谷中走出来后的一场比赛。之前他们输了几场球，但他们仍然可以拿出这样的表现，再次打开英超夺冠的局面。”

不过，无论周三及22日的比赛结果如何，克劳夫都为自己的球队能奋斗到今天而感到骄傲。

“坦诚地说，我们只是希望享受整个过程。能达到今天的地步，是我们自己奋斗拼搏来的，这离不开球员们的不懈努力。所有人，包括追随了我们五六十年的球迷，都没想到我们居然能够打进半决赛。”

“所以还是同心协力，一起享受这两场比赛吧。其实，每场比赛都会有机会，对于我们来说，机会非常渺茫，但足球里总会有惊喜。”