鲁尼拒绝了返回埃弗顿的机会，他表示自己拒绝了母队的主帅工作面试邀请。

埃弗顿在1月16日解雇了贝尼特斯，现在俱乐部正在寻找他的替代者。

埃弗顿名宿鲁尼立即成为领跑人选，但这位前英格兰队长表示自己完全专注于执教德比郡。

被问到太妃糖是否联系过自己时，鲁尼告诉记者：“埃弗顿联系了我的经纪人，并邀请我去面试。”

“但我拒绝了，我相信自己未来会执教英超球队，我已经100%做好准备，但我在德比郡还有工作要做，这对我来说很重要。”

鲁尼出自埃弗顿青训营，在十几岁时就为球队完成首秀并且造成了巨大影响。他的英超处子球是对阿森纳打入的，第一次效力埃弗顿期间，他出场77次，打进17球。

2004年鲁尼离开埃弗顿加盟曼联，在红魔效力13年间，他成为队史第一射手，赢得英超冠军和欧冠冠军等荣誉。

鲁尼在2017年离开曼联重回埃弗顿，但一个赛季后他就前往美国加盟华盛顿联。

2019年鲁尼返回英格兰，并以球员兼教练的身份加盟德比郡，随后在2021年1月，他被任命为正式主帅，并宣布挂靴。

德比郡因为财政问题被扣21分，现在鲁尼正在带队艰难保级，在如此艰难的环境下，鲁尼做得并不错，因此备受好评。

随着鲁尼退出竞争行列，埃弗顿现在必须把目光投向其他地方。邓肯-弗格森目前暂时带领着球队，如果俱乐部找不到合适的长期人选，而球队表现开始回暖，他有可能转正。