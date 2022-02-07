鲁尼：年轻时为了应对当球星的压力 我会把自己关起来疯狂喝酒

曼联名宿、德比郡主帅鲁尼的纪录片即将上映，最近他接受了媒体采访，并透露球员时代的压力会让他转向酒精。

鲁尼说道：“我年轻的时候犯了很多错误，有些是在媒体上，有些不是在媒体上，不管是打架还是什么。对我来说，处理这些，处理报纸上的报道，处理当时的主帅，处理当时的家庭，是非常困难的。”

“在我在曼联的早期，可能直到我们有了我的第一个儿子凯，我真的把自己关起来。我从未出去过。有的时候，你会得到休息几天的机会，我实际上会把自己关起来，然后喝酒，试图把所有的事情从我的脑海中带走。”

“把自己关起来让我忘记了我正在处理的一些问题。这就像一场狂欢。”

“我在成长过程中总是很愤怒，很有攻击性。当我进入足球界时，这很明显。显然，我有一些问题，我必须努力去解决，现在，幸运的是，我已经把它们都控制住了。”

“我现在与酒精的关系很好。没有问题。我仍然偶尔会喝上一杯。不像我以前那样。不像我在踢球时那样，已经很好地控制了。”

鲁尼还谈到自己拒绝埃弗顿邀请的事情，他说道：“我作为球员和主帅已经在德比郡呆了三年多，你与球员建立了关系，首先是作为队友，然后是作为主帅，以及与工作人员。”

“对这些球员提出的一切要求，包括努力工作、诚实、信任、承诺......如果我就这样转身离开，说实话，我不能对球员和工作人员这样做。”

“我可以看到，一旦贝尼特斯被解雇，我的名字与埃弗顿联系在一起，员工们都很沮丧，他们很害怕，如果我离开了，那俱乐部怎么办？我知道他们一直在寻找我，试图帮助重建这个俱乐部。”

“我和工作人员们说，我现在就站在这里，与你们同在，无论外面的报道怎么说，我都与你们同在。我认为这对他们来说很重要。”