鲁尼被捕 幼稚的错误还是糟糕决定的一种模式？

前埃弗顿球星在遭到公开醉酒指控后再次登上了媒体头条，但英国和美国媒体对这一消息有何不同反应呢？

我们怀着一颗悲伤而沉重的心宣布，不幸的是，韦恩·鲁尼又上了新闻头条。

前英格兰国脚最近的一系列场外活动中，从美国获得的法庭记录显示，鲁尼上个月因公开醉酒和辱骂指控而被捕。

这名33岁的男子于12月16日从沙特阿拉伯抵达弗吉尼亚州，随后在华盛顿杜勒斯机场被捕，最终无需保释获准释放。

根据弗吉尼亚州的法律18.2-388条款规定造成了鲁尼被捕，这表明他可能因咒骂或醉酒或两者兼而有之而被起诉。但考虑到他过去的违法行为（包括在2017年因酒后驾车被捕），很难想象他只是因为轻微的滥用言语而被拘留。

华盛顿联队在一份声明中表示：“我们注意到有新闻报道称鲁尼在去年12月被捕。”

“我们理解媒体对此事的兴趣，但相信这是韦恩的私事，华盛顿联队将在内部进行处理。”

不过，鲁尼的经纪人保罗·斯特雷福德(Paul Stretford)对这一情况做了更多的解释，他说，在机场发生的事件是鲁尼在返回美国的航班上把安眠药和酒精混在一起的结果。

经纪人说鲁尼“吃了规定数量的安眠药，还喝了一些酒，所以一到机场就迷了路。”警察找到他后，以较轻的罪名逮捕了他。

“现在事情结束了。韦恩想把他对所有相关人员的感激写下来。”

然而，考虑到鲁尼过去在遵纪守法方面的记录，这一说辞似乎是对这一事件比较温和的解释。因为就在2017年9月，当时效力于埃弗顿的这名前锋在柴郡因酒后驾车而被捕，并被判处两年的驾驶禁令。

当时，鲁尼在凌晨的路上被警察拦下并进行酒精含量测试，测量结果显示酒精含量几乎是法定标准的三倍——每100毫升呼吸/104微克。英格兰和威尔士的酒后驾车限制是每100毫升呼吸/35微克。

他后来被判处30万磅的罚款和100小时的无薪工作。在出席了听证会后，他说：“我要公开为我不可原谅的缺乏判断力的醉酒驾驶行为道歉。这是完全错误的。”

“我已经向我的家人、我的教练、主席以及埃弗顿的每一个人道歉了。现在我想向所有的球迷和所有在我的职业生涯中一直关注和支持我的人道歉。”

然而，这起酒后驾车事件只是鲁尼过去一系列动荡事件中的一章。2016年8月，鲁尼还因超速驾驶被扣3分。

美国媒体以一种直接的方式报道了鲁尼最近的违法行为，没有偏离官方报道，也没有提出另一种说法，只是将其描述为“公众醉酒”的结果，不过大多数媒体肯定会在报道中提到他之前的酒后驾车事件。

ESPN、Deadspin和CNN等媒体都在报道中提到了他在2017年被捕的消息，还有华盛顿联队和斯特雷福德的评论，不过他们并没有提出这个报道还有另外一层含义。

据知情人士透露，《华盛顿邮报》补充说，鲁尼在服用安眠药的同时还喝了三杯混合饮料，这让他迷失了方向。

尽管美国媒体只报道了有关情况的已知事实，却没有用其他理论来解释这起事件的原因，但Twitter上的粉丝们迅速指出，他们对他的经纪人的官方声明持怀疑态度，并不买账。

其他人则质疑他在服用安眠药时喝酒的天真决定。

“那么我们应该为他感到难过吗？”一名用户说道。而另一名用户评论道：“从‘韦恩·轩尼诗’的诸多借口中”——他指的是在鲁尼被捕的那个周末，水晶宫门将否认曾使用纳粹敬礼的姿势。

球迷们对鲁尼在球场外的名声并不陌生。这位前英格兰队队长卷入的不仅仅是与驾驶有关的事件。他还在长期的争议事件中多次被控对妻子科琳不忠。

相比在2017年被控酒后驾车更糟的是，当时他的妻子正怀有他们的第四个孩子，而鲁尼被传与另一名女子驾车同行。

这样的报道增加了关于英国媒体如何报道某些足球运动员的好奇讨论。在美国，媒体在报道运动员的时候，通常会带有更多的党派色彩，对鲁尼事件的报道是中立的，只报道了基本事实。

当然，这个故事在英国也得到了广泛的报道，媒体报道了一件会对明星球员的声誉和职业生涯产生负面影响的事件。皮尔斯·摩根最近指出，以鲁尼过去的过错和轻罪为例，媒体在对待像拉希姆·斯特林这样的球员的方式并没有什么不同——这是需要考虑的最新一章。

摩根提到了媒体是如何攻击保罗·加斯科因和大卫·贝克汉姆这样的前英格兰巨星的，以及人们在对待斯特林的方式中如何不去孤立他的——但关键是媒体的负面关注和负面报道的原因。

斯特林因为一段（被《太阳报》描述为他的“长期遭罪的女友”）之间的忠诚的感情而备受英国媒体攻击，无论是吃早餐，还是在商场购物。

正如人们所预料的那样，对鲁尼事件的报道没有像斯特林的报道那样受到粗俗的关注。这位曼市的小明星从未因酒后驾驶或公共场合醉酒而被捕，但根据他那不怎么引人注目的行为所引发的头条新闻来看，他可能还是被捕的好。