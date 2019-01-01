鲁尼点球扳平比分 华盛顿联队跃居东部榜首

在与新英格兰革命的客场比赛打成平局后，首都球队坐上了东部的榜首位置。

韦恩·鲁尼帮助华盛顿联队在周六晚的美国职业足球大联盟中取得戏剧性的平局，而费城队则意外失利。

鲁尼在90分钟的点球帮助华盛顿特区在吉列球场1-1战平新英格兰革命队。

新英格兰队守门员马特·特纳在第56分钟因对鲁尼的一次严重犯规而被罚下，但主队仍然通过胡安·阿古德洛的头球取得领先。

然而，当华盛顿在东部联赛中领先一分前，鲁尼在最后时刻的点球命中得分。

费城本可以排名第一，但在主场1-3输给波特兰伐木者队。

布莱恩·费尔南德斯在上半场梅开二度，安迪·波罗传中头球破门，完成了他和俱乐部的第二次精彩的团队配合。

迭戈·瓦莱里在20码外漂亮的弧线球射门锁定了战胜波特兰的胜利，此前，普兹贝什为主队扳回一球。

这场失利结束了费城队六场不败的历史。

在其他地方，纽约红牛队以2-0击败辛辛那提队，将他们的不败纪录扩大到4场，尽管他们很晚才获得进球。

卡库在第78分钟首开纪录，费尔南德斯在补时阶段将比分锁定。

明尼苏达联队凭借梅塔尼的进球以1-0战胜休斯敦迪纳摩队，温哥华白浪以2-1战胜达拉斯队，芝加哥消防队以1-1战平纽约市队。

尼古拉斯·梅兹奎达在比赛最后时刻的进球帮助科罗拉多急流队以3-2战胜哥伦布机员，这被证明是当晚最激动人心的一场比赛。

汤米·史密斯和佩德罗·桑托斯在上半场分别为各自的球队攻入进球，乔纳森·刘易斯在中场休息前的进球帮助急流队以2-1领先。

扎尔德斯在比赛进行到一小时前将两队拉回了同一水平，但梅斯基达在常规时间的最后一分钟打进了制胜球。