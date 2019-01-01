鲁尼：桑乔应该无视曼联 留在多特蒙德

这位英格兰国脚在德甲亚军的一系列出色表现后，经常被与转会老特拉福德联系在一起。

鲁尼敦促多特蒙德边锋桑乔不要理睬曼联的邀请，继续在德国建立自己的职业生涯。

桑乔在2018-19赛季取得了突破性的进展，在所有比赛中为德甲亚军贡献了13粒进球和19次助攻。

在这样的状态下，这位前曼城少年获得了英格兰国家队的第一次征召，老特拉福德对他的兴趣也开始增长。

有报道称曼联未能取得欧冠资格，导致他们在今年夏天结束了对桑乔的追逐，尽管他们对这位19岁的球员仍然很感兴趣。

但是前红魔队长鲁尼警告桑乔重返英超的危险，他认为留在欧洲大陆将有助于桑丘的发展。

“多特蒙德是一个出色的俱乐部，拥有优秀的球迷，他们信任他们的年轻球员，你可以看到桑乔和他在过去12个月里取得的进步。”他告诉《图片报》：“现在杰登不得不问自己，当他转会到英格兰后，他会得到在多特蒙德的上场时间，还是只是坐在板凳上?对于像杰登这样的年轻球员来说，上场时间非常重要，所以如果他能在多特蒙德得到最多的上场时间，他就应该留在那里。”

随着引进桑乔失败，曼联转而引进了斯旺西边锋丹尼尔·詹姆斯来加强他们的攻击力，索尔斯克亚作为20次英超冠军的主教练，在他的第一个夏季转会市场上监督着。

水晶宫后卫阿隆·万-比萨卡跟随詹姆斯来到老特拉福德球场，有报道称，如果球队与莱斯特城的报价相匹配，哈利·马奎尔可能会跟随，尽管这个数字似乎每周都在上升。

与此同时，桑乔希望在下个赛季与多特蒙德的新球员索尔根·阿扎尔和朱利安·布兰特合作，他们分别来自门兴格拉德巴赫和勒沃库森。

法夫尔也将德国国脚舒尔茨和胡梅尔斯加入了他的阵容，他希望再次挑战拜仁慕尼黑在德国的霸主地位。