鲁尼期待在德比郡发挥重要作用 成为伟大教练

这名33岁的球员还没有准备好退役，但他希望从公羊主帅菲利普·科库那里学到东西，在他明年1月与英冠球队会合的时候。

在英格兰前队长鲁尼在确认转会德比郡后，发誓在成为一名全职教练之前，还有很多事情要做。

这位三狮军团和曼联的进球纪录保持者将在明年1月与公羊队会合之前，在华盛顿联队度过余下的这个赛季。

他已经接受了德比队的球员兼教练的职位，球队在周一战胜哈德斯菲尔德后开始了他们的冠军之旅。

那场比赛之后传来了一个令人震惊的消息，33岁的鲁尼将于明年1月抵达普莱德公园。

鲁尼于周二抵达英格兰，并表示说在俱乐部新任主教练菲利普·科库手下工作的机会“太好了，无法拒绝”。

鲁尼说：“我很高兴能回到这里，我期待着明年1月再次来到这里，我希望能够帮助球队取得进步，希望能够晋级。”

“首先，我是一名球员。我觉得我能给球队带来很多特质。我想上场比赛，帮助球队。”

“其次，我想试着向菲利浦和他的队友学习，为我退役后的下一步积累经验。”

鲁尼想成为一名主教练，就像他的前英格兰队友杰拉德和兰帕德一样。后者今夏离开了德比，去到切尔西执教。

但是鲁尼在他的演讲中反复强调，他最关注的是通过自己的行动而不是指令在球场上取得成功。

“当然，我们都想成为伟大的教练，但那是未来的事。”他在新闻发布会上说。

“这是我想做的，我不想一直谈论它，但我的主要精力是踢球和学习。”

“对于任何一个新角色，你想做的第一件事就是学习那个角色，学习去做到最好和避免不应该做的。”

“所以我想这就是我接下来18个月要做的事情，我要学习教练的好习惯。当然，我也曾在一些伟大的教练手下踢过球——当然，在过去的五年里，你试图用不同的方式来看待事情，只关注那个角色。我将继续努力学习，在场上尽我最大的努力。”

“我很幸运，在我年轻的时候，有一些非常优秀、经验丰富的球员帮助过我，所以这是足球的一个自然发展过程，现在我很有希望帮助和指导他们。”

鲁尼也和伯恩利联系在一起，他说最近有很多人在等着给他提供教练的工作，只要他想走这条路。

他补充说：“我们有很多选择，有其他俱乐部向我报价，询问我的情况，但是我决定来这里，就是这样。我不会违背我的决定。”