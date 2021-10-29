鲁尼：曼联球员回防不够积极 他们没有为球队竭尽全力

这位前球星表达了自己对曼联球员的不满，指责球员没有为球队竭尽全力。

韦恩·鲁尼批评前东家曼联在上周0-5输给利物浦的比赛中没有表现出足够的努力。

这位现任德比郡主帅表示自己没有看到红魔球员在防守时进行积极回防，指责有些球员不愿意为球队竭尽全力。

他将这种表现称之为“不可接受的”，同时他也对索尔斯克亚的球员们进行了批评。

说了些什么?

鲁尼在接受记者采访时表示：“和利物浦的比赛让人无法接受，我看到太多球员不愿意跑动，不愿意防守，不愿意为俱乐部付出一切，这是不可接受的。”

“那些球员需要被刺痛，在你输掉比赛后你要感觉到自己被刺痛。”

“这些球员肩负着重大责任。他们是世界级的球员，国家队球员，像曼联这样的俱乐部对球员的要求更高。”

“球员们要问问自己。当那些球员拿着高薪去做这项工作的时候，我认为他们表现并不不足够好。我不知道这是教练还是球员的错，但是如果想全怪教练就太容易了。”

索尔斯克亚是“斗士”

鲁尼还为曼联的主帅进行了辩护，认为他会为扭转球队的命运而战斗到最后。

“很明显，索尔斯克亚背负着巨大压力——每个人都能看到这一点，”他表示。“但我了解他，他是个斗士。他会继续做正确的事情，相信他所相信的，并试图从这些球员身上得到更多。”

曼联的野望

前曼联球员和教练都在近期表达了对曼联本赛季表现的不满，鲁尼、加里·内维尔和弗格森爵士都对球队进行了批评。

球员们已经感受到压力，周三，前锋拉什福德承认在输给利物浦后感到很尴尬。