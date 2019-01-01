鲁尼支持曼联签下马奎尔：很好的签约

鲁尼称这位英格兰后卫在最近几个赛季已经获得了很大的进步。

韦恩·鲁尼说，如果曼联能从莱斯特城签下哈里·马奎尔，他将会是一个很好的签约对象。

据报道，马奎尔是曼联以及英超竞争对手曼城的目标，但据说蓝狐对这位英格兰国脚的估价为8000万英镑(合9730万美元)，这将是一名后卫的世界纪录。

布伦丹·罗杰斯已经证实莱斯特城已经拒绝了两份对这位英格兰国脚的报价，尽管詹姆斯·麦迪逊在社交媒体上开玩笑说他的队友的缺席是因为胃不舒服。

周二索尔斯克亚证实拜利在接受膝伤手术后可能会缺阵5个月，这进一步加剧了曼联对后防力量的需求。

俱乐部历史上的头号射手鲁尼支持马奎尔在老特拉福德取得成功。

“我认为哈里是一名优秀的球员，在过去的几年里，他作为一名球员得到了提高。”鲁尼对ESPN说：“他变得更好了，他是莱斯特城的主力球员，也是英格兰的主力球员。我想如果他们能得到他，他将是一个很好的签约。”

虽然马奎尔可能会在8月8日转会截止日期前到达老特拉福德，但保罗·博格巴仍然有可能离开。

博格巴的经纪人米诺·拉伊奥拉本月证实，他正在为这名中场球员进行一笔交易，这名中场球员曾被传为皇家马德里和前俱乐部尤文图斯的目标。

当被问及这位世界杯冠军时，鲁尼补充道:“这显然要事关俱乐部、董事会和主教练，但我认为也事关球员。如果球员想留下来，他会留下来，并证明自己是一名多么优秀的球员。”在幕后，我相信他们正在考虑是留下他，还是让他走。”