鲁尼：我不会辞去德比郡主帅一职 希望俱乐部赶紧买人

这位德比郡主帅担心，如果俱乐部无法招募到新的球员，新赛季开始时自己可能无法派出一支完整的球队。

韦恩-鲁尼已经表示自己不会辞去德比郡主帅一职，但这位前曼联球星也呼吁俱乐部在2021-22赛季开始前进行引援。

上个月，德比郡被发现违反了财政公平原则，并因此被施加了转会禁令，但由于德比郡注册的一线队球员严重短缺，英格兰足球联赛（EFL）已经放软了态度。

现在，德比郡可以免签或租借最多5名球员，而鲁尼呼吁俱乐部赶紧行动。

在德比郡1-2不敌萨尔福德城的热身赛中，鲁尼不得不派出8名自由球员，其中包括自己的前曼联队友拉威尔-莫里森。

被问到当新赛季英冠联赛开始时自己还会不会是德比郡主帅，鲁尼这样告诉天空体育：“我无法控制的是其他人，他们需要做出比我更大的决定。”

“我所能做的就是为俱乐部带回一些尊严和骄傲。很明显，在过去的几年里，这些尊严和骄傲已经消失了，而我的工作就是让它恢复过来。我需要其他人来做他们的工作。”

“这并不理想，我不知道两周后联赛开始时我的阵容会是怎样的，这是非常困难的。无论如何，我们需要把这件事解决。”

“说实话，对于我这种情况的主教练来说，离开是很容易的决定。这对我来说是个挑战，我是个斗士。我很感激德比郡给了我这个机会，我将尽我所能帮助俱乐部渡过难关。”

“如果我们不能在接下来的两周内引进球员，我不知道我们该如何组建一支球队开始新赛季。”

“俱乐部还没有签下一名中后卫，队里现在有两名非常年轻的U23和U18中卫，我不可能在这种条件下组建一支球队。”

目前，德比郡注册的成年球员只有9人，其中包括2名门将，今年6月，德比郡有4名球员因合同到期而离队，另外6人则在租约到期后离开。

莫里森、汤姆-卡罗尔、菲尔-贾吉尔卡、阿卢科、安德烈-威思顿、瑞恩-阿尔索普、理查德-斯蒂尔曼和山姆-巴尔多克现在都在德比郡试训，俱乐部需要决定如何分配5个引援名额。

上赛季，鲁尼在最后一轮带领德比郡惊险保级，但新赛季这看起来希望不大。英冠联赛将在8月8日开始，而德比郡现在还在努力凑满23名球员。