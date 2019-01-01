鲁尼将于明年一月加盟德比郡 任球员兼教练

前曼联和埃弗顿球星韦恩·鲁尼将回到英格兰，以双重身份加盟德比郡。

韦恩·鲁尼将于明年1月从美国职业足球大联盟的华盛顿特区联队回归英格兰足球，此前他已同意在德比郡担任主教练菲利普·科库的球员兼教练一职。

33岁的鲁尼在美国踢了13个月，他将与德比郡签下18个月的合同，还有一年的选择权。

这位前曼联和英格兰队长在美国职业足球大联盟中发挥了巨大的作用，在44场比赛中攻入23球。

然而，他想要进入管理层的愿望让他回到了英格兰，他和科库建立了联系，这将使他成为一名教练并继续踢球。

“我对德比郡给我提供的机会感到非常兴奋。”鲁尼在俱乐部网站上说：“我期待着在一月初加入科库，他的教练组和一线队。

“我相信我能做出很大的贡献，我迫不及待地想见到每个人，尤其是球迷们。我也必须借此机会感谢华盛顿特区联队，感谢他们的老板、管理层和支持者，他们在工作中表现得非常出色。我想让他们知道，我会尽全力支持我们争取季后赛席位。”

科库说:“鲁尼是一个极具天赋的顶级球员。对他来说，加盟德比郡是一个令人兴奋的前景，他能为球队带来这么多，无论是场上还是场下。无论是在俱乐部还是在英格兰，他都享受着精彩的职业生涯，他还有很多可以奉献的。他的资历不言自明。但是拥有一个拥有他的领导能力、技术、经验、性格和职业道德的球员对我们来说是非常重要的。他知道作为一名球员成功需要什么，我毫不怀疑他会对整个俱乐部产生积极的影响。”

鲁尼在英格兰的最后一个赛季并没有完全按照计划进行，尽管他在31场比赛中攻入10球，但他在埃弗顿的表现经常跟不上英超联赛的节奏。

此前，他在2017年成为曼联历史上进球最多的球员，超过了博比·查尔顿249粒进球的记录，巩固了他在俱乐部历史上的地位。

他在老特拉福德也赢得了很多奖杯，包括2007-08赛季的欧冠和5次英超冠军，并成为俱乐部队长。

鲁尼也是英格兰出场次数最多的外场球员，为国家队出场120次，攻入创纪录的53粒进球。

德比郡本赛季的主要目标将是在上赛季附加赛决赛输给阿斯顿维拉后，从英冠联赛中重返英超。