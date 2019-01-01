鲁尼对克洛普满是赞美：唯一错误是为利物浦工作

前曼联和埃弗顿前锋承认他很欣赏这位红军主帅。

韦恩·鲁尼透露了他对尤尔根·克洛普的钦佩之情，他称利物浦主帅是一个“了不起的人”，即使他现在正带领着鲁尼最大的对手取得成功。

克洛普于2015年执掌利物浦，此前他在多特蒙德执教期间声名鹊起，在那里他赢得了两项德甲冠军和一项德国杯冠军，并一举带队打进2012-13赛季的欧冠决赛。

然后他带领红军进入了2015-16赛季的欧罗巴联赛和2017-18赛季的冠军联赛决赛，再次获得亚军。

尽管如此，主教练最终还是拿到了他的冠军联赛奖杯，在6月份的决赛中，利物浦凭借萨拉赫和奥利奇的进球战胜了托特纳姆热刺。

红军也在英超联赛中获得了第二名，但97分的成绩在曼城98分的积分榜冠军面前黯然失色。

克洛普被广泛认为是世界上最优秀的教练之一，他赢得了鲁尼的赞扬，尽管这位前锋的曼联和埃弗顿血统让他很难承认自己的钦佩之情。

“尤尔根是一位每位球员都愿意为之效力的教练。你可以看到他的球员在他手下踢球是多么有趣。我曾经见过他一次，他是一个了不起的人。”鲁尼告诉《体育画报》。

“他唯一的错误是他在利物浦工作并且取得了成功。”

“我非常尊重克洛普，以及他已经取得的成就。不仅在利物浦，而且在多特蒙德也是。这家伙真有本事。他的黄金时代还在。”

作为曼联的一员，鲁尼已经获得了5次英超冠军和1次欧冠冠军，现在他作为华盛顿特区联队的一员，正在忙于他在美国职业足球大联盟的比赛。

这位出生于利物浦的前锋于2018年6月转会至华盛顿联队，在他职业生涯中第一次离开英格兰后，与这家美国俱乐部签署了一份为期三年半的合同。

在带领华盛顿特区进入季后赛后，鲁尼被评为2018赛季俱乐部最有价值球员和金靴奖得主，在21场比赛中攻入12球。

本赛季，鲁尼代表俱乐部出场19次，攻入11球，华盛顿特区目前在东部联盟排名第二。