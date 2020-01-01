鲁尼：如果曼联花费一亿进行引援 行签下凯恩而非桑乔

这位红魔传奇认为相较于花费一亿引进桑乔这样一位年轻边锋，曼联更应该去尝试签下哈里·凯恩。

鲁尼认为如果曼联愿意花费1亿签下一位新援，那么他们最好用这笔费用引进热刺前锋哈里·凯恩，而不是多特蒙德小将杰登·桑乔。

从去年开始，红魔就一直与这位多特蒙德攻击手有所联系，不过截至目前，英超豪门依旧未能与德甲劲旅就这位英格兰国脚的转会达成一致。

索尔斯克亚的球队目前正接近签下乌拉圭国脚卡瓦尼，在自由身离开巴黎圣日耳曼之后，这位前那不勒斯球员将与老特拉福德签下一份短期合同。

其他球队

鲁尼是桑乔的铁杆球迷，但他坚信自己的前东家应该花大价钱签下一名9号正统中锋，因为红魔在边锋方面已经有了充足的储备。

热刺前锋凯恩本赛季状态良好，鲁尼认为红魔应该追逐这位27岁的三狮军团队长。

鲁尼在《星期日泰晤士报》的专栏中写道:“桑乔是一名顶级球员，但我觉得奇怪的是，他一直是曼联的优先转会目标。”

“为什么要考虑花将近1亿英镑去找一个和你已经拥有的人才相似的球员呢?曼联拥有马库斯·拉什福德和安东尼·马夏尔，而桑乔到来之后，把同样年龄和位置的梅森·格林伍德置于何地呢？”

“我宁愿用1亿英镑来签下哈里·凯恩。是的，从热刺带走哈里·凯恩是非常困难的，也许是一件不可能完成的事情，不过曼联总是应该去签下那些表现最好的球员，而凯恩就是索尔斯克亚最需要的那种球员。本来曼联还可以签下哈兰德，不过去年夏天他们错失了这次机会，挪威人也是一位真正的9号球员。”

“凯恩、哈兰德或者像罗伯特·莱万多夫斯基这样的球员会给拉什福德和马夏尔提供一个支点，让他们可以自由地跑位，将球控制在脚下并试图过掉对手——而不需要总是承担着进球的责任。”

“如果曼联能有一位传统9号对曼联来说会很棒，因为年轻球员可以向他学习，就像我当年在范尼身边一样。当然在这个位置上有着不同的踢法，利物浦很好地利用了罗伯托·菲尔米诺的伪九号能力。”

“我想知道索尔斯克亚的解决方案，是不是要踢菱形中场，由费尔南德斯担任前腰，拉什福德担任边锋，利用他们的速度，就像萨拉赫和萨迪奥·马内斯那样。”

曼联周日将在老特拉福德主场迎战何塞·穆里尼奥的热刺队，届时他们将在英超联赛中遇到哈里·凯恩。