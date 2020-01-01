鲁尼：大巴黎买盖耶并未让我震惊 我曾将他推荐至曼联

红魔传奇表示自己在回归埃弗顿一个月之后，就曾向曼联推荐了目前效力于巴黎圣日耳曼的塞内加尔中场盖耶。

韦恩·鲁尼透露，在他离开曼联重回埃弗顿的一个月自首，他就曾建议过红魔签下塞内加尔中场伊德里萨·盖耶。

在2004年转会曼联之前，鲁尼在埃弗顿开始了自己的职业生涯，而后他在老特拉福德赢得了16座冠军奖杯，其中包括5座英超冠军和欧冠冠军。

这名前英格兰国脚在2017年夏天自由转会回到了古迪逊公园，当时红魔主帅穆里尼奥认为这位三狮老将并不在自己的计划之内。

其他球队

在帮助太妃糖拿到了联赛第八名之后，鲁尼选择了前往华盛顿联接受新的挑战，并在那里踢了一个完整的赛季。

在他效力埃弗顿期间，目前在巴黎圣日耳曼踢球的盖耶就开始展现光芒，他在2016年到2019年间在默西塞德郡的表现令人印象深刻。

鲁尼表示，在他加盟埃弗顿不久，他就开始相信这位塞内加尔国脚有足够的实力为曼联踢球，红魔也曾多次与塞内加尔人联系在一起，不过鲁尼一直没能自己的老东家提出一份正式报价。

这位红魔的传奇人物在他最新的专栏中写道:“每个人都在谈论他的抢断和体能，但令我惊讶的是他的控球能力——他总是能够把球留在他的脚下。”

“和他一起踢球一个月后，我告诉曼联的工作人员盖耶足够出色，有能力在红魔效力。所以当巴黎圣日耳曼签下他时，我并不感到震惊。”

鲁尼还谈到了他和另一位前埃弗顿球星费莱尼一起度过的美好时光，费莱尼在2013年离开古迪逊公园加盟了曼联。

这名比利时国脚经常被批评与红魔的比赛风格不搭，尽管他在中场的表现令人印象深刻，但他也从来没有成功地说服那些诋毁他的人。

鲁尼谈费莱尼:“他绝对是个难对付的家伙。也许他并非故意，但是他总是会用膝盖或胳膊肘来对付你，总是充满威胁，不过却从来没有得到过他应得的荣誉。”

“他是一个非常好的人，当他在曼联踢球的时候，度过了一段艰难的岁月。我很钦佩他在这段时间里所表现出来的性格。”