鲁尼坦言英冠与英超不同 强调自己仍大有可为

红魔名宿鲁尼已经准备好重返英伦赛场，他坚信自己有能力为球队提供帮助。

在与DC联的合同到期之后，鲁尼已经提前返回英格兰，不过想要正式成为一名公羊球员，他还需要等待1月冬窗开启。

这位三狮头号射手正热切期待着下周四德比郡与巴恩斯利的交锋。他相信自己还可以在球场上做出更多贡献。

34岁的前曼联及埃弗顿球星告诉天空体育：“今年夏天我与他们签约，我现在已经合练了几周了，我已经准备好比赛了。我非常期待。”

“我感觉我的身体已经为比赛做好了准备，我感觉超棒。当我认为我能够帮助球队，我才会上场比赛。”

“我认为我可以增加球队的实力和经验。我认为我还有很多可以贡献的。”

对于多年效力英超上游球队的鲁尼来说，英冠并不是一个熟悉的战场，他对此表示：“我经常看英冠，这个联赛和英超有很大区别，最关键的是他们有更多的比赛。”

“从竞技水平来讲它可能比不上英超，但也是很精彩的联赛了。你必须为取分战斗，这对我来说完全没有问题。”

“我觉得这会有点像大联盟。或许球员的个人水平要更高。这是个很困难的联赛，我已经准备好了。”

当被问及自己最想出任的位置时，鲁尼继续说道：“我不知道，在我的职业生涯中，我打过很多位置，我觉得我有这个能力。”

“这要看主帅希望我出任什么位置。我相信这次我也可以打多个位置。”

鲁尼与德比郡签下的是一份为期18个月的合同，不过如果合作愉快，双方也有可能选择继续延长这份合同。

他补充道：“这要取决于很多因素。我现在有的是一份18个月的合同。这要取决于我后面的身体情况和德比郡对我工作的看法。”

来到如今的年纪，鲁尼也不免被问到关于退役的话题。他给出了这样的回答：“当然，当我结束自己的球员生涯，我肯定要去做点什么。”

“现在我有了一个机会，能够上场比赛，并且当我积累了足够的经验，知道如何从球员转变为教练，并且走上教练岗位，这对我来说是件大事。”