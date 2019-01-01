鲁尼告别季 华盛顿特区联冲击总冠军

华盛顿特区联在转会截止日采取了一些行动，希望能把球队推向夺冠的门槛。

韦恩·鲁尼即将离开美国职业足球大联盟，华盛顿特区联队希望他在联赛的最后一个赛季能够取得成功。

似乎俱乐部在联赛转会截止日期前的举动还不够明显，总经理戴夫·卡斯帕现在已经站出来说了。

在上周的比赛中，华盛顿特区联已经签下了前锋奥拉·卡马拉和埃马纽埃尔·博阿滕，以及美国职业足球大联盟的老将中场费利佩，卡斯帕说现在是时候把注意力集中在本赛季的冲刺阶段，以及有可能争夺美国职业足球大联盟总冠军的事情上了。

“这是韦恩的最后一年了，我们希望以强劲的势头结束比赛，并取得长足的进步。”卡斯帕对MLSsoccer.com说：“韦恩知道他的未来是什么样的，他的队友知道他的未来是什么样的，整个团队都可以说，‘听着，我们现在已经进入了最后阶段，我们知道我们是谁，我们拥有什么，特别是有了新成员。让我们开始工作，让我们为今年的奖杯而竞争’。”

鲁尼在赛季末回到英格兰让很多人猝不及防，但他并不是唯一要离开华盛顿特区联的球员。

中场球员卢西亚诺·阿科斯塔最近被传将离开美国职业足球大联盟，巴黎圣日耳曼在去年冬天交易失败前就接近他的签约。

这位25岁的球员的合同将在本赛季结束后到期，卡斯帕说俱乐部已经准备好接受他们的明星球员的报价。

卡斯珀在电话中说:“我认为这是有灵活性的。如果他真的转会到欧洲赛场，或者任何一个在我们的大联盟之外还有机会的联赛，我们都会做好准备。如果他留下，我们将有他作为一个选择，在季后赛打到更深的轮次。”

进入季后赛将是华盛顿特区联的第一份工作。该俱乐部目前在东部排名第五，排名前七的球队可以进入季后赛。首都俱乐部只比排名第八的多伦多FC高出4分，并且一直在艰难地度过糟糕的状态，在最近的7场比赛中只赢了一场。