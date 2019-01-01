鲁尼：去德比郡前全力为华盛顿特区联争冠

在决定回到英格兰加盟德比郡后，这名前锋在华盛顿的停留将被证明是短暂的，但他首先想要的是奖杯。

在决定缩短在华盛顿特区联的逗留时间后，韦恩·鲁尼不顾一切地想用奖杯结束他的美国之旅。

这位前曼联前锋将比原计划提前两年离开，并将于明年1月加盟英冠球队德比郡。

鲁尼在美国职业足球大联盟是一位出色的球员，他证明了自己的到来所带来的兴奋是合理的，帮助华盛顿特区联从一个失败者变成了季后赛的竞争者。

他的前英格兰队友大卫·贝克汉姆在洛杉矶银河两次获得MLS总冠军，鲁尼希望也能获得一次。

“他们对我来说太棒了。”鲁尼谈到他现在的俱乐部时说：“我们在联赛中处于有利位置——本赛季还有9场比赛。”

周二在德比的讲话中，鲁尼强调他无意突然切断与华盛顿特区的联系。

“我认为如果我没有完成这个赛季，并试图帮助我们进入季后赛并赢得一个奖杯，这是对他们的不尊重。”鲁尼补充道：“这一直是我的计划，然后一月份再来这里。”

华盛顿特区联最近一直处于低迷状态，在过去七场比赛中只赢了一场，这不禁让人怀疑，华盛顿特区联能否继续推动球队进入季后赛。

然而，在一份声明中，鲁尼强调了他对这一挑战的承诺，他说:“在本赛季余下的时间里，我将全身心地投入到球队的比赛中，并通过满怀希望地将美国职业足球大联盟的奖杯交付给奥迪球场来回报黑红军团的支持。”

在本赛季即将结束之际，华盛顿特区联仍然处于强势地位，俱乐部在东部排名第四，分区排名前七的球队将进入美国职业足球大联盟季后赛。

但这项工作还远远没有完成，华盛顿特区联和奥兰多城之间的差距只有7分，目前奥兰多城在积分榜上排名第九。