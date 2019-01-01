鲁尼击打对手脸部犯规 经VAR回看被红牌罚下

这名前锋在与对方防守队员争夺位置时，朝着对方防守队员的脸部送上一记重击，在视频回放后被红牌罚下。

华盛顿特区联队的韦恩·鲁尼在周三以1-2输给纽约红牛队的比赛中被红牌罚下。此前，VAR证实，他在一个定位球争夺位置时中击中了红牛队中场球员小克里斯蒂安·卡塞尔斯的脸部。

这两家俱乐部进入了争夺东部联赛席位的夜晚，红牛队仅落后鲁尼的球队一分，排在第五位。

纽约早早的进球使俱乐部处于领先地位，有望在积分榜上超越主队。

华盛顿联队一开始就落后了，卡库在第六分钟就帮助客队1-0领先。

早些时候的进球对华盛顿特区是一个打击，鲁尼在第24分钟被罚下似乎给客队带来了更大的优势，但没过多久，双方都是以10人应战。

纽约后卫塔里克在第37分钟被出示黄牌，并在上半场补时阶段被出示第二张黄牌而发下，使得两支球队在中场休息后都少一人作战。

尽管失去了鲁尼，华盛顿联在下半场早些时候扳平了比分，新签入的奥拉·卡玛拉在第55分钟的进球帮助主队扳平了比分。

但华盛顿联队没有坚持多久。

四分钟后，红牛队再次领先，丹尼尔·罗耶在点球点进球帮助球队2-1战胜对手。

即将到来的鲁尼禁赛将缩短他在美国职业足球大联盟的有限时间。

这位前曼联和埃弗顿球星已经宣布他将在今年冬天作为德比郡的球员和教练回到英格兰。

在周三的比赛之后，华盛顿联的常规赛只剩下6场比赛，而俱乐部的球星将至少缺席其中的一场比赛，这并不能保证俱乐部能进入季后赛。

目前排名第五的华盛顿联以39分的优势领先东部排名第八的奥兰多城5分，而东、西部排名前七的球队都可以进入美职盟的季后赛。