鲁尼不能喝还硬喝 醉酒后直接摔倒在花盆里

英国电视节目主持人摩根妻子说起了鲁尼喝酒的往事，她称鲁尼总是高估自己的酒量，喝醉后还曾摔倒在花盆中。

《镜报》消息，据英国电视节目主持人皮尔斯·摩根的妻子瓦尔登爆料，前曼联球星鲁尼经常会高估自己的酒量，一次喝醉后他直接摔到花盆里。

美国时间1月6日，鲁尼因醉酒后骂人被当地警方逮捕。这起事件让摩根的妻子瓦尔登回想起他们与鲁尼夫妇一起在外喝酒的往事。

瓦尔登说：“鲁尼总是错过自己的酒量，我记得6年前，我们和鲁尼夫妇去洛杉矶的一家酒吧喝酒，鲁尼就开始疯狂地点酒，这让他的妻子科琳感到十分无奈。”

“科琳在旁边冲他咆哮称：‘你是想让我把你送回家吗？'当看到鲁尼醉醺醺地直接摔到在一个大花盆里面，科琳得到了答案。”

摩根在谈到鲁尼时说道：“鲁尼简直太搞笑了，他像是个酒鬼。那天我们一直在喝酒，一杯接一杯。大概到了晚上11:30左右，鲁尼准备离开座位，结果他直接倒向了一个大的橄榄树盆。”

“然后他被困在树盆中，自己躺在里面。科琳非常尴尬，他低头看着鲁尼说，天啊，简直了。鲁尼，我们赶紧回家吧。”

“因此我猜他们夫妇二人应该是回家了，但我第二天早上醒来之后在推特上发现科琳在凌晨5点还发布了推文，上面写着‘和鲁尼度过了美好的时光’，地点是在另一家夜店，原来他们后来又参加了一个聚会！”