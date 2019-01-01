魔鬼赛程将至 克洛普担心法比尼奥伤势

红军主帅承认他的巴西中场的健康状况将会是一个巨大的打击。

利物浦主帅克洛普承认，在周三与那不勒斯的欧冠比赛中，法比尼奥的伤势十分严重。

这名26岁的球员在安菲尔德只踢了20分钟，他在中场受到了严重的冲撞，脚踝明显受伤，被迫离场。

法比尼奥已经因为禁赛错过了周末对阵布莱顿的比赛，但是现在他可能会错过更多的比赛，而克洛普想在这个繁忙的月份保持势头。

德国人承认早期的迹象对他的中场来说不是很好，他的长期缺阵对利物浦来说是一个巨大的打击。

“最重要的是法比尼奥的伤病，这很重要，”克洛普在赛后告诉英国BT体育：“现在还早，我们都希望伤势不要太严重，但是会很疼，而且在脚踝周围你也不想有疼痛感。”

法比尼奥本赛季已经为红军出场18次，现在俱乐部准备在繁忙的12月打9场比赛。

在与那不勒斯战平后，克洛普的球队将在12月10日与萨尔茨堡进行一场关键的比赛，如果输掉这场比赛，他们将错过欧洲冠军联赛的淘汰赛。

红军主帅在周三的比赛中表现得很活跃，他看到了自己的球队尽管在控球方面很有优势，但仍然在与意大利对手的比赛中挣扎。

克洛普最终因为与裁判争论而被出示了一张黄牌，尽管他强调他的言论是请求宽大处理而不是任何挑衅。

“‘不要那样做’，我就是这么说的，因为他们把情况小题大做了。 ”他说：“我们都说两队都有机会快速重新开始，他有话要说。所以我说，‘你为什么这样做，请不要这样做’。”

利物浦目前在E组排名第一，领先那不勒斯1分，领先萨茨斯堡3分。