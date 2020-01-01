魔迷很不满 曼联CEO家中遭死忠球迷扔烟火抗议

一群愤怒的曼联球迷向俱乐部CEO埃德-伍德沃德的豪宅投掷烟火。

据《太阳报》消息，一群愤怒的曼联球迷向俱乐部CEO埃德-伍德沃德的豪宅投掷烟火。

根据一段现场的视频显示，一群大约20名曼联球迷向伍德沃德位于柴郡的价值200万英镑豪宅投掷烟雾弹和烟火，其中部分人士据说是支持曼联的臭名昭著足球流氓团体“黑衣人”。

在当地时间周二晚上，这伙人聚集在伍德沃德豪宅外面，并通过对讲机向屋内进行大声喊话。据了解，伍德沃德全家当时都不在家。

当没有人回应后，这伙足球流氓开始在外墙上喷红色油漆，并且向屋内发射了烟花。

有消息人士告诉《太阳报》说：“作为曼联的首席执行官，伍德沃德的表现堪称是灾难，他需要立即离开曼联。有很多人都认为他应该引咎下台，但是他似乎完全不理会。所以我们决定去拜访他，当面告诉他，希望他能明白我们的意思。因为我们不会离弃曼联，也无法坐视俱乐部被毁。”

曼联俱乐部对此表示，这伙球迷“没有理由”对俱乐部的职员进行如此的暴力活动，并扬言对这伙球迷进行终身禁止进入老特拉福德球场观赛的处罚。

俱乐部一份官方声明中写道：“曼联已经注意到一起发生在俱乐部职员私人物业外的事件，我们将与当地警察局合作，查出这起事件背后的肇事者。任何被发现犯有刑事罪行或擅闯私人领域的人，都将被俱乐部终生禁止进入老特拉福德球场观赛，并可能面临起诉。球迷表达意见是一回事，刑事损害和意图危及生命是另一回事，这根本没有任何借口。”

曼联目前在英超排名第5，距离前四还有6分的差距。