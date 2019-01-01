魔兽出笼 卢卡库国米首秀上演大四喜

在他从老特拉福德转会而来的三天之后，比利时人在8-0的客场之旅中攻入了新球队一半的进球。

卢卡库首次代表国际米兰出场，在新东家对阵贝尔加莫的比赛中攻入四球。

据报道，这位比利时国脚在周四以8000万欧元(7400万英镑/ 9000万美元)的价格完成了从曼联的漫长转会，结束了数周的猜测。

他在曼联的季前赛中完全没有出场，他在家乡比利时的安德莱赫特花了一些时间训练，以适应比赛。

这名前锋还没有为周六对瓦伦西亚的友谊赛做好准备，他完全被排除在安东尼奥·孔蒂的比赛日阵容之外，而这场比赛国米最终在1-1战平后凭借点球获胜。

然而，他是在周日对阵意丁球队贝尔加莫的比赛中的一员。在8-0大胜对手的比赛中，卢卡库攻入了国米一半的进球，给人留下了良好的第一印象。

8月26日，国米将在圣西罗主场迎战刚刚升级的莱切。然后他们期待着9月21日新赛季第一场米兰德比之前与卡利亚里和乌迪内斯的比赛。

国米希望在上赛季第四名的基础上继续前进，直到赛季的最后一天，他们才确定了在斯帕莱蒂的带领下他们本赛季的欧冠席位。

他们在赛季结束时落后冠军尤文图斯21分，在转会市场得到资金支持后，孔蒂有望缩小差距。

边锋拉扎罗和波利塔诺已经和卢卡库一起被引进，如果佩里西奇转会拜仁的话，孔蒂可能会有更多的转会机会。

由于克罗地亚人很有可能重返德甲，国米将在8月23日意甲转会截止日期之前寻找替代者，孔蒂也会这么做。