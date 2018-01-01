魂牵梦萦 荷兰双子星期盼巴萨“提亲”

阿贾克斯双子星弗兰基·德容和德里赫特在等待巴萨的出价。

新的一天，新的故事，巴塞罗那与他们心仪的阿贾克斯高潜力双子星弗兰基·德容和德里赫特的关系又有了新发展。最新的消息称两位球员正在“等待”巴萨的出价，而不是接受其他报价。

德容已经引起了曼城、巴黎圣日耳曼和拜仁慕尼黑的强烈兴趣，而皇马、曼联、尤文图斯和热刺也先后与这位21岁的中场球员传出过绯闻。

据《世界体育报》报道，这两位球员目前都尚未对未来作出决定。他们对此并不着急，目前他们的目标是帮助阿贾克斯完成在欧冠中的伟大复兴，而他们也在“等待”巴萨出手。

《世界体育报》称德容和德里赫特的“首选”都是加盟巴萨，因为在约翰·克鲁伊夫的影响下，巴萨的风格与阿贾克斯一脉相承。

据称，德容深信巴萨是他发展的“理想”球队。显然德里赫特也是这么想的，尽管有人质疑这名年轻的后卫能否与皮克竞争一个主力位置。

如果想要打包双子星，巴萨可能要花费高达1.4亿欧元，其中德容价值7500万欧元，而德里赫特价值6500万欧元。俱乐部尚未作出任何正式报价，但《世界体育报》指出球队官员阿比达尔和拉蒙·普拉内斯已经和德里赫特的经纪人拉伊奥拉在阿姆斯特丹有所沟通，而据说阿比达尔也和德容有过私下的交流。