高标准 瓜迪奥拉：斯特林这赛季能进30球

西班牙人相信他的英格兰国脚边锋能比上个赛季进5个球。

曼城主帅瓜迪奥拉相信斯特林能够在本赛季的所有比赛中打进30球。

这位英格兰边锋上个赛季有25个进球，其中17个是在英超联赛中，曼城赢得了国内联赛的三冠王。

尽管有这些令人印象深刻的数据，瓜迪奥拉认为斯特林可以做得更好。

“是的，希望他能进30个。这对他和球队都有好处。”瓜迪奥拉说：“当他在球门前面时，他会把球打进球门。所以，他能做到，是的。上个赛季他进了25球，25比30只差了5球。所以他能做到。但我不知道。我从来没有和塞尔吉奥·阿圭罗、加布里埃尔·热苏斯或拉希姆交谈过，也没有和前面的任何一个人谈过他们的梦想和目标，所以说实话，我不知道。我认为他们在进球的时候很开心，就像所有在锋线踢球的人一样。所以，希望他能进球。我认为进球是我们踢球方式的结果——他们的情绪，球队的表现，没有伤病。无论他进了30个球，35个球还是20个球，我都不会批判他了。当他进球时，我很高兴。但如果他为自己和球队做了他应该做的，那就足够了。”

这位前巴塞罗那和拜仁慕尼黑的主教练也花时间赞扬了曼城本赛季的夺冠对手，特别是周六的对手托特纳姆热刺。

“热刺怎么样?我的话和我的看法?他们是欧洲第二好的球队。对我来说，这就够了。自从我来到英格兰，每个赛季他们都是真正的竞争者。

“在我的第一个赛季，他们获得了第二名。在过去的两个赛季里，他们没有躲过，但和他们比赛一直都是非常艰苦的比赛。我从我们在白鹿巷比赛的第一天就说过，我们0 - 2输掉了比赛，关于这支球队的能力，质量和可能性，教练和俱乐部。他们是一支强大的球队，一支优秀的球队。”