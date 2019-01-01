高工资也无法激励贝尔？皇马被催应尽快将其出手

根据前皇马射手米亚托维奇的说法，伯纳乌应该尽快就贝尔的未来作出决定。

2013年，贝尔以9100万欧元的身价从热刺转会来到皇马，他也很快在银河战舰中证明了自己的价值。

而频繁的伤病，高昂的薪水，以及与主帅齐达内似乎并不那么融洽的关系，都给贝尔在伯纳乌的未来打上了问号。据媒体报道，威尔士人目前的周薪可能高达35万英镑。

但尽管球员自己已经表达出了离队医院，夏窗时也曾与多家球队传出绯闻，2019-20赛季开始后，贝尔的名字仍就出现在皇马的名单当中。

本赛季至今，贝尔在各项赛事中仅有7次首发出场。而皇马在10轮联赛后排名西甲积分榜第六，三场欧冠小组赛也只收获了一场胜利。

米亚托维奇在参加Cadena SER推出的El Larguero 节目时对此发表了自己的看法。他认为即使不能收回任何的转会费，皇马也应该放走贝尔。

“皇马希望在夏天出售他，但他们没能找到下家。”

“他们必须做出决定。他的合同还剩下三年，这也使情况变得复杂。”

“就工资而言，我觉得贝尔是受益的。但如果一名球员不能够被工资所激励，那么最好的办法就是免费放走他，并且把工资省下来，。”

“将他出售或许值得一试的，即使转会费并不是你认为应该从他身上得到的数额。但到底是免费放走他还是继续留下他？我认为答案毫无疑问。”

并且米亚托维奇表示尽管贝尔“喜欢住在马德里”，但这名球员并没能给人留下不错的印象。

“他看起来是个很特别的人，这或许意味着他给人留下的印象会有点奇怪。”

“但俱乐部里的确有这样的人，他们说他没有融入球队，并且有着比球队和俱乐部更让他上心的事，（有观点认为）他首先考虑的是威尔士，第二是高尔夫，最后才是皇马。”

“我没和他直接交流过，但这就是他给人留下的印象。”

米亚托维奇在自己的职业生涯中共为白衣军团出场117次，打入44球。在1998年欧冠决赛中，他打入制胜进球帮助皇马击败尤文图斯，捧起了冠军奖杯。