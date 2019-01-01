高兴不起来 获胜夜阿森纳连续折损三大主将
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阿森纳的后卫基兰·蒂尔尼在周一晚上英超对阵西汉姆的比赛中，由于肩伤被迫下场。
这位苏格兰国脚在防守西汉姆的任意球时与安东尼奥相撞，因此受伤。替补上场的是塞德·科拉希纳茨，在开球前半小时，贝莱林在热身中受伤。
今年8月，蒂尔尼以2500万英镑的价格从凯尔特人队转会而来。
这位22岁的球员刚刚从臀部的伤病中恢复过来，这意味着他在9月下旬对阵诺丁汉森林的联赛杯之前无法完成自己的处子秀。
然而，他继续与他的健康状况作斗争，因此未能在球队中保持一个正常的位置。
上个月，他退出了苏格兰国家队的欧洲杯预选赛比赛，以提高自己的体能，人们希望他已经把伤病抛在身后。
据报道，在周一的比赛前，蒂尔尼一直在与肩膀的问题作斗争，尽管他被认为足够健康，可以开始他在临时教练永贝里的带领下的第一场比赛。
尽管如此，瑞典人看到这名后卫明显不舒服的样子一定很担心，他的球衣像临时的吊带一样支撑着他的右臂。
在评估蒂尔尼的同时，枪手还将检查贝莱林的健康状况，贝莱林本赛季的出场次数被限制在7次，因为他正在从前十字韧带伤病中恢复。
格拉尼特·扎卡在比赛最后阶段头部受伤，成为当晚的第三名伤兵。