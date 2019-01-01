高兴不起来 获胜夜阿森纳连续折损三大主将

苏格兰后卫蒂尔尼在周一伦敦体育场的比赛中只坚持了不到半个小时。

阿森纳的后卫基兰·蒂尔尼在周一晚上英超对阵西汉姆的比赛中，由于肩伤被迫下场。

这位苏格兰国脚在防守西汉姆的任意球时与安东尼奥相撞，因此受伤。替补上场的是塞德·科拉希纳茨，在开球前半小时，贝莱林在热身中受伤。

今年8月，蒂尔尼以2500万英镑的价格从凯尔特人队转会而来。

这位22岁的球员刚刚从臀部的伤病中恢复过来，这意味着他在9月下旬对阵诺丁汉森林的联赛杯之前无法完成自己的处子秀。

然而，他继续与他的健康状况作斗争，因此未能在球队中保持一个正常的位置。

上个月，他退出了苏格兰国家队的欧洲杯预选赛比赛，以提高自己的体能，人们希望他已经把伤病抛在身后。

据报道，在周一的比赛前，蒂尔尼一直在与肩膀的问题作斗争，尽管他被认为足够健康，可以开始他在临时教练永贝里的带领下的第一场比赛。

尽管如此，瑞典人看到这名后卫明显不舒服的样子一定很担心，他的球衣像临时的吊带一样支撑着他的右臂。

在评估蒂尔尼的同时，枪手还将检查贝莱林的健康状况，贝莱林本赛季的出场次数被限制在7次，因为他正在从前十字韧带伤病中恢复。

格拉尼特·扎卡在比赛最后阶段头部受伤，成为当晚的第三名伤兵。