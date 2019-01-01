高佬克劳奇收到中国合同 或在远东延续生涯

克劳奇从中国得到了一份丰厚的合同，可以继续他在远东的职业生涯。

38岁的前英格兰国家队前锋克劳奇现在是自由球员，没有回到伯恩利的季前训练，因为他决定了他的未来。

伯恩利很想和克劳奇续约一年，尽管他在一月从斯托克城转会过来后，在上赛季末只是一名替补球员。

但是据《镜报》透露，中国也有兴趣签下克劳奇，如果克劳奇还想延续自己的职业生涯和争取最后一份丰厚合同，那么他将是中超联赛的一名大牌球员。

克劳奇也收到了一些进入媒体行业的邀请，因为他在BBC的播客节目《Radio 5 Live》和talkSPORT上都取得了成功。

伯恩利主教练戴奇希望留下克劳奇，因为他在更衣室里很有影响力，而且在球场上也是一个不同的选择。

克劳奇上个赛季只代表伯恩利出场6次，都是替补出场，他没有为他在英超第七支不同的球队进球。

这名前锋此前唯一一次在英格兰以外的俱乐部踢球是在2000年，当时他从托特纳姆热刺租借到瑞典乙级球队哈斯勒霍尔姆。

克劳奇代表英格兰出场42次，攻入22粒进球，是仅有的28名打进100粒英超进球的球员之一。2017年2月斯托克城1-1战平埃弗顿的比赛中，克劳奇作为年龄最大的球员打进了这一具有里程碑意义的进球。