高价无视 赫内斯：买下萨内从财务角度会很困难

这名德国边锋一直是巴伐利亚俱乐部的目标，但是他们的主席承认这笔交易可能很难达成。

德甲冠军球队主席赫内斯表示，从财务角度来看，将萨内从曼城带到拜仁慕尼黑的交易越来越困难。

拜仁将在接下来的几个月里进行重建，他们将失去几名年龄较大的球员，其中包括拉菲尼亚、罗本和里贝里。

因此，拜仁与一些年轻的边锋有着密切的联系，而萨内也成为了他们的首要目标，俱乐部几乎没有掩饰他们签下他的愿望。

这位德国国脚在2016年从沙尔克转会曼城，在经历了充满希望的第一个赛季后，他在2017-18赛季爆发了，打进了10粒英超进球，并在被评为职业球员协会年度最佳年轻球员的同时又打入15粒进球。

尽管他在2018-19赛季似乎失去了瓜迪奥拉的一些信任，但有报道称曼城为这名23岁的球员标价至少7000万英镑(8800万美元)，而赫内斯似乎不太可能接受这笔交易。

赫内斯告诉《体育画报》：“我还没有确切的数字，但我认为从财务结构来看非常的困难。整个计划都很困难。”

拜仁已经与法国队世界杯冠军帕瓦尔、赫尔南德斯和汉堡队天才球员阿兰-费伊特·阿普达成协议，同时他们也与尤文图斯球星保罗·迪巴拉联系在一起。

赫内斯最近表示拜仁不会以超过8000万欧元(7050万英镑/ 8900万美元)从马德里竞技签下埃尔南德斯。

“我们不是在玩‘大富翁’游戏。我们是一家足球俱乐部。我们已经达到了8000万欧元的上限，我不认为我们会在未来的转会中超过这个限额。

这位67岁的高层补充说，他的俱乐部很可能在今夏转会市场上更加活跃。

“我们已经引进了两到三名球员，而且肯定不会停止更新球队的阵容，我们将在(杯赛决赛)后继续引援活动。”他继续说道。

“如果哈桑(Salihamidzic)和卡尔-海因茨(Karl-Heinz)有好的建议，我们管理层是不会反对的。”

据报道，曼城将不会批准萨内的离开。