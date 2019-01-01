高于梅西？瓜迪奥拉：福登是我见过最有天赋的球员

曼城主帅曾在巴塞罗那和拜仁慕尼黑执教过一些超级球星，但他认为目前的阵容更有潜力。

瓜迪奥拉过去曾与梅西、哈维和莱万多夫斯基等球星合作过，但他认为曼城新星菲尔·福登是“我见过的最有天赋的球员”。

这位加泰罗尼亚人在巴塞罗那、拜仁慕尼黑和曼城执教过世界上最好的球员。

在他的职业生涯中，他也成为了一些标志性的球队的一员，因为在传奇人物约翰·克鲁伊夫执教时期，他代表着巴萨的杰出表现。

然而瓜迪奥拉坚持认为，在阿提哈德球场上的新星是他所拥有的最令人兴奋的合作或执教。

这位蓝月亮主帅在谈到19岁的中场球员福登时说:“我在新闻发布会上说过很多次，但也许不是在他面前——他是我所见过的最有天赋的球员，无论是我作为球员还是教练。”

“他具备成为最好球员的一切条件，不仅仅是在英格兰。他唯一的问题是，有时候他的教练没有把他放在首发阵容中。希望将来他能进步。他理应得到所有的上场时间，但他知道自己为哪支球队效力，和他的竞争对手在一起并不容易。但他思想开放，每次训练都非常努力。他知道我很欣赏他。我来这里是为了尽可能地帮助他成为现在的他，我很确定我们俩都能做到。”

瓜迪奥拉和福登之间的欣赏是相互的，这名年轻球员谈到了他在英超冠军和他们的主帅身上获得的经验:“我很幸运能参与其中。这是一支特殊的队伍。成功来自于球队的深度。”

他补充说:“他在训练中让我们非常努力，你可以从我们在场上的表现看出他想从我们这里得到最好的。这只会帮助我们打得更好。”

瓜迪奥拉在2017-18赛季让福登出场10次，这是他在曼城的第一次突破。上赛季福登参加了26场比赛，这名英格兰U21国脚在所有比赛中攻入7球，开启了他的进球帐户。