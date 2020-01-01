驳斥转会传闻 阿德里安：合同到期前我不会离开利物浦

西班牙门将坚称自己的注意力正集中在帮助红军获得第一座英超冠军方面，而不是他的未来。

尽管有传闻称利物浦门将阿德里安将在今夏转会回到西甲，但这位红军球星坚称自己在利物浦获过得很开心，未来不会有任何改变。

去年夏天，利物浦选择引进阿德里安来担任阿利松的替补，之前的二号门将米尼奥莱在八月份转会加盟了布鲁日。

这位33岁的球员在2013年到2019年间曾效力于西汉姆联，最初他被认为会在最近的赛季中扮演一个小角色，不过由于阿利松的伤病，他的出场机会其实并不少。

其他球队

阿德里安在本赛季代替巴西国门出场了18次，帮助红军稳坐联赛领头羊的位置，还在欧洲超级杯决赛中战胜了切尔西，赢得了这些年来的又一座冠军奖杯。

这名经验丰富的门将与安菲尔德的合同要到2021年才会到期，但他还可以选择再多呆一年，不过目前已经有多家媒体报道称他将在转会市场重启时离开安菲尔德。

根据传闻，不止一家西甲俱乐部对阿德里安感兴趣，其中就包括了他的前东家皇家贝蒂斯，这家西班牙劲旅渴望将自己的旧将带回比利亚马林球场，二进宫在这里效力。

然而，西班牙人对他目前在默西塞德郡的环境很满意，他告诉塞维利亚电台:“我目前在利物浦过得很棒。”

“我的职业生涯还有很长，让我们拭目以待吧。我还有一年的合同，而且还有着延长一年的选项。我仍然是利物浦的一员，我不会改变任何事情，我很享受现在这些美好的时刻。”

“合同期满离开俱乐部之后的事情其实我也不知道，足球真地充满了乐趣。去年夏天，我成为了一名自由球员，当时我看到了自己回归皇家贝蒂斯的可能性，不过这最终未能成行。”

“你必须活在当下，我们看看接下来会发生什么。不得不离开祖国，前往英格兰是很复杂的，但现在从长远来看，我的职业生涯和人格都得到了成长。”

阿德里安继续谈到了自己去年夏天与皇家贝蒂斯的接触，不过他也清晰地指出，在经历了利物浦的美妙一年之后，自己的心态已经发生了改变。

“说实话，现在我觉得回到皇家贝蒂斯有点困难。”他补充道。

“在西汉姆联队呆了6个赛季之后，然后去年夏天成为了自由身，实话实说，我确实看到了自己接近回到家乡，并在那里继续自己的职业生涯。”

“我和利物浦签下了一份两年合同，还附带了续约一年的选项，但在这里的第一年就已经很精彩了。”

“如果可能的话，我们希望在球场上安全的完成这个赛季，但之后我们就不知道了。”

“从目前来看，未来的一切都无法确定。我们不能太早做过多计划，还是要活在当下。不过如果以后有好的机会回到西甲，上帝会告诉我的。