驳斥传言 瓜迪奥拉：我没有离开曼城的想法

在英超联赛中落后利物浦9分之后，有传言说瓜迪奥拉在阿提哈德球场感到不开心。

瓜迪奥拉否认了任何关于他在曼城不开心并将在合同到期之前离开俱乐部的说法。

曼城主帅的合同将持续到2021年，但有猜测说他可能回到前东家拜仁慕尼黑，甚至可能再休息一年。

尽管目前在积分榜上位置不佳，瓜迪奥拉说他的表现表明他的球员们仍然相信他的方法，在这种情况改变之前，他对在阿提哈德球场的角色感到舒适。

“为什么人们会认为我在这里不快乐？是因为我们在安菲尔德输了还是我本赛季输了三场？这是一个奇怪的理由说我不高兴或不满意在这里。”他告诉记者。

“第一个赛季在安菲尔德，我们只有1次射正，但上一场比赛我们有18次，还有很多角球，一切都占优，在世界上最困难的球场，我们面对的是一个不可思议的对手。那是我的工作。”

“我离开球队的时刻，会是因为我觉得我的球队没有按照我们踢的方式在安菲尔德踢球。在那一刻，我会说，‘哇，我想念我的团队’，然后我会打电话给我的老板说，‘伙计们，也许你们应该坐下来好好想想。’但我没有那种感觉。也许你和球员交谈，他们说的完全相反，但我没有那种感觉。如果这还不够，下一个赛季会更好。”

如果瓜迪奥拉的合同到期，他将在曼城度过第五个年头，这比他之前在巴塞罗那和拜仁执教的时间还长。

“在巴萨的最后一个赛季我们赢得了四个冠军，我很抱歉，所以这并不差。”瓜迪奥拉补充道：“我们没有赢得联赛或欧冠，但这很好，我们踢出了我们在巴塞罗那踢得最好的足球，因为我们彼此了解，这是我的感觉。

“所以如果人们问我，我想留下来吗？我想留下来，我没有任何理由离开这里，我非常满意与这家俱乐部一起工作，与这些球员一起工作，如果人们认为我会因为这些成绩和落后9分而辞职或被解雇，人们不了解我。”

瓜迪奥拉也对追逐利物浦的考验感到兴奋，尽管他承认他更愿意站在克洛普的位置上。

“我喜欢这个挑战，我喜欢这个位置。”他补充道：“我说过我更喜欢领先9分而不是落后9分。我们有更大的压力，他们可能会输掉一场、两场或三场比赛，但仍将是冠军。我更喜欢他们的位置，这三支球队比我们更有机会赢得英超冠军，但我们是在11月，明天我们将看到我们的表现。”