驰援锋线 曼朱基奇进入曼联冬窗引援清单

这名尤文图斯前锋再次出现在红魔的雷达上，索尔斯克亚试图在锋线伤病满营后改善他的进攻选择。

曼联正在考虑在一月份的转会窗口引进尤文图斯前锋马里奥·曼朱基奇。

这名33岁的克罗地亚人在夏天接近转会到老特拉福德，但是曼联和俱乐部无法达成协议，因为曼联同时在为曼主基奇的尤文队友保罗·迪巴拉谈判。

最终，曼联主帅索尔斯克亚决定让拉什福德、马夏尔和格林伍德作为他的锋线选择。

现在看来，这个选择似乎适得其反，因为拉什福德和马夏尔的受伤让格林伍德承担了球队进球责任的重担。

这名17岁的球员在过去的两场比赛中打进两球，但是他只在英超首发了一场比赛，索尔斯克亚现在认为他需要在一月份得到增援。

到目前为止，索尔斯克亚的球队本赛季只打进了8粒英超进球，其中4粒是在第一轮战胜切尔西的比赛中打进的，而相比之下，曼城已经有27粒进球，联赛领头羊利物浦有18粒进球。

与此同时，曼主基奇发现自己在尤文图斯已经被冻结了，他还没有为毛里齐奥·萨里出过场。他发现机会很难得到，因为伊瓜因已经重新融入了球队，而留在俱乐部的迪巴拉让他在都灵的顺位进一步下滑。

他一直在与赖扬进行谈判，但卡塔尔方面证实，这些谈判没有成功。

在卢卡库和桑切斯被租借到国米之后，曼联在工资账单上有了空间，并且有了转会资金来完成这笔交易。够力足球可以证实尤文图斯将寻求900万英镑（1100万美元）的转会费，而曼朱基奇不希望他450万英镑（550万美元）的年薪减少。

这名前锋将会在老特拉福德作为球队的一员，而马夏尔、格林伍德和拉什福德仍然有上场的时间，33岁的曼祖基奇不会参加曼联的每场比赛。

然而，执行副主席艾德·伍德沃德已经决定，随着球队在夏天出售或租借了6名一线队球员后逐渐精简，曼朱基奇可能会被引进。

曼朱基奇的任何转会都不会排除曼联对托特纳姆热刺中场球员克里斯蒂安·埃里克森的报价，埃里克森将在赛季末结束现有合同。