马赫雷斯意外揭露费尔南迪尼奥本赛季后离队

这位蓝军边锋暗示，一名长期效力的巴西人将在本赛季结束后离开伊提哈德球场。

马赫雷斯不经意间暗示，2019- 2020赛季将是费尔南蒂尼奥在曼城的最后一个赛季。

这位效力多年的巴西人自2013年夏天从顿涅茨克矿工队转会到伊提哈德球场以来就一直在这里效力。

从那以后，34岁的他已经为蓝军出场270次，帮助他们获得了3次英超冠军。

他还获得了四次联赛杯冠军和一次足总杯冠军。

费尔南迪尼奥与卫冕冠军的合同将于明年夏天到期。

到目前为止，双方还没有就续约达成一致。马赫雷斯暗示，这名南美球员将会离开。

据透露，大卫·席尔瓦将在2020年结束他在曼彻斯特的标志性的足球生涯。

这位西班牙世界杯冠军自2010年以来就一直在曼城，33岁的他已经准备好迎接一个全新的开始。

目前还没有关于费尔南蒂尼奥的公开声明。

不过，在与天空体育频道进行的一次圣诞小测试中，马赫雷斯可能泄露了秘密。

在与门迪一起进行的竞赛中，这两位蓝月亮球星被要求说出已经透露是在俱乐部的最后一个赛季的球员的名字。

马赫雷斯首先抢答号，并大声喊道:“大卫和费尔南蒂尼奥。”

主持人没有回应马赫雷斯提到的巴西人的名字，而是因为席尔瓦的名字给了马赫雷斯一分，但曼迪会意地看了他的队友一眼。

当被问及他的未来时，费尔南迪尼奥一直表现得很腼腆。

去年11月，当被问及他的计划时，他说:“我总是说，只要我的思想允许我踢球，我就会一直踢下去。”

“当我每天都感到快乐和有动力的时候，这是很重要的。每天都快乐地和有新鲜感地训练，除非我不再感觉如此，否则我会一直踢下去，但我不想说直到37、38、40。让我们拭目以待。”

曼城主帅瓜迪奥拉也没有对费尔南蒂尼奥的去留做出最后的决定。

在谈到即将到期的合同时，他说:“我认为在赛季结束时我们将决定目前的情况。”

“那些合同即将到期的球员，那些还有合同在身的球员，我们要做的是什么是我们认为的对下赛季的俱乐部和球队来说最好的。”

蓝军在上个夏天结束的时候见证了孔帕尼的离开，伊提哈德球场正在进行了一次更新换代，因为经验丰富的球员正在为下一代让路。