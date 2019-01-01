马赫雷斯喊话瓜帅：我能贡献更多 我想踢上主力

这位阿尔及利亚人很有信心，他可以重现自己在莱斯特城2015-16赛季夺冠时的出色表现。

马赫雷斯想要重新找回他获得2016年PFA年度最佳球员时的状态，并坚称他可以在曼城在2019- 2020赛季争夺奖杯的过程中贡献“越来越多”。

马赫雷斯在莱斯特城度过了四年，在179场比赛中打进48球，还成为了英超冠军。

这位阿尔及利亚国脚在蓝狐队本不可能获得的国内荣誉中表现突出，在37次出场中贡献了17个进球和11次助攻。

2018年夏天，当马赫雷斯以6000万英镑(合7800万美元)的价格加盟曼城时，人们对他寄予厚望，但他还没能在个人层面达到他在皇权球场时期的高度。

这位28岁的球员帮助瓜迪奥拉的球队赢得了上赛季的冠军，但是他只打进了7个球，并且没有在首发阵容中获得一个固定的位置。

随着萨内因伤缺席比赛，马赫雷斯有更多的机会在2019-20赛季初证明自己，上个月在主场2-1战胜切尔西的比赛中打进一球，这也许是他在曼城迄今为止的最佳表现。

马赫雷斯认为他正在朝着正确的方向前进，如果他能在今年的金球奖评选中跻身前十，他就有能力达到当年获得PFA年度最佳球员的水平。

“当然，这是我想再次达到的水平。”马赫雷斯说。

“这就是为什么我们都在踢足球，这就是为什么我在这里。我们总是有雄心壮志，我正努力回到那个状态。我感觉很好。”

“能获得这样的奖项提名，能入围金球奖30强，对我来说很特别。这是令人惊叹的。”

马赫雷斯本赛季代表曼城参加了21场比赛，并将在周六主场迎战他的前东家莱斯特队时复出。

这位机智的边锋继续谈论赢得2019年非洲国家杯是如何给了他急需的信心，然后他坚持说他还有很多东西要给曼城，因为他们将再次挑战主要荣誉。

“当我回到俱乐部时，他(瓜迪奥拉)说‘干得好’，他为我赢得非洲杯感到高兴，”马雷兹补充道。“我很自豪能成为阿尔及利亚的队长，这是我的国家，我很高兴为他们效力，很高兴付出一切并赢得奖杯。我们有一支伟大的球队和一位伟大的阿尔及利亚教练。”

“所发生的一切给了我很大的信心，我想在这个赛季继续保持这种状态。我想我现在可以展示更多。我只需要继续踢球，继续下去，成为一名球员，如果我继续踢球，我可以付出更多，更多。

“试着继续做我在对阵切尔西时所做的。这是我进的最好的球之一，是的，但最重要的是我帮助球队赢了。当然，你想一直踢下去，但是教练会做决定，你必须接受。”

“当教练希望我上场时，我会尽力帮助球队。我只需要踢球，继续努力——我可以付出更多。”