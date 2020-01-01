马赫雷斯：利物浦曾对我有意 马赛在我心中

这位曼城边锋在转会至阿提哈德球场前曾与利物浦有过接触，不过最终对方选择了萨拉赫。

里亚德·马赫雷斯声称利物浦在他加盟曼城之前就“对他感兴趣”，但穆罕默德·萨拉赫转会安菲尔德破坏了任何可能的交易。

2014年，莱斯特城花费45万英镑从勒阿弗尔引进他，这笔交易已经被证明是英超历史上最精明的转会之一。

这位阿尔及利亚国脚总共为“蓝狐”出场179次，攻入46球，并在拉涅利的带领下获得2015-16赛季的英超冠军和PFA年度最佳球员。

其他球队

在接下来的赛季中，莱斯特城成功的留住了这名关键球员，这名边锋再一次成为球队进入欧冠四分之一决赛不可或缺的一员。

2017年夏天，马赫雷斯申请离开俱乐部，但一年后他得以以6000万英镑转会曼城。

这位前莱斯特城球星表示，他本可以选择一条不同的职业道路，在他的巅峰时期效力王权球场时，曾被利物浦盯上。

最后，利物浦选择了从罗马引进萨拉赫，上周末在Instagram Live上接受beIN Sports采访时，马赫雷斯透露了这一失败转会的细节。

他说:“在转会曼城之前，利物浦对我很感兴趣，但是当他们得到萨拉赫的时候，一切都结束了。”

在英超卫冕冠军效力的第一个完整赛季里，马赫雷斯艰难地适应了阿提哈德球场的生活，但在瓜迪奥拉的带领下，在新型冠状病毒疫情导致赛季中断以前，阿尔及利亚人扮演了比上赛季重要的多的角色。

这位强力前锋在37场比赛中攻入8球，并收获了14次助攻，重新找回了他在莱斯特城的稳定状态，在勒罗伊·萨内严重受伤的情况下，他抓住了机会。

目前曼城在英超积分榜上落后榜首的利物浦25分，但依旧需要两场胜利来确保冠军。不过在马赫雷斯看来，不管联赛能否恢复，利物浦都配得上捧杯。

“我认为不管发生什么，利物浦都配得上本赛季的英超冠军，我们这个赛季的表现不如上赛季出色，犯了太多错误。”

尽管成为了一位阿尔及利亚国脚，但实际上马赫雷斯出生于萨切莱斯，拥有法国国籍，并在法国接受了青训，这位前坎佩尔球星表示自己曾希望加盟马赛。

“尽管巴黎是我的城市，但马赛才是我心中的球队。当马赛让我去试训的时候，我就去了，主管阿尼格还对我说想签下我。不过最终他给我的经纪人打电话，告诉我他们更愿意签下了比利尔·奥姆拉尼。”

除了上述有关自己的情况，马赫雷斯还谈到了目前效力于尼斯的国家队队友阿塔勒和奥纳斯，认为目前他们的日子太过清闲。

“只要他们不是太愚蠢，他们就能获得辉煌的职业生涯。但就目前来说，他们有点在那混日子。”