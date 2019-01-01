马赛1-1摩纳哥：小法首秀，托万进球被吹

北京时间1月14日凌晨，马赛1-1战平了摩纳哥，本场比赛是法布雷加斯转会法甲后参加的首场比赛。

北京时间1月14日凌晨，马赛主场1-1战平摩纳哥，法布雷加斯完成法甲首秀，托万进球被吹无效。

本赛季摩纳哥表现糟糕，目前联赛20轮过后，他们仅拿到14分，仍未脱离降级区。

不过这个冬季转会窗，俱乐部引进了不少球员来帮助球队保级，而其中最引人关注的无疑是西班牙中场法布雷加斯，小法本场比赛首发出战，为摩纳哥完成首秀，但遗憾的是没有办法帮助球队赢下比赛。

在上半场第13分钟，马赛开出间接任意球，洛佩兹在大禁区外右脚射门洞穿摩纳哥球门，暂时取得领先。而在第38分钟，蒂耶勒曼接亨里克斯助攻破门，帮助摩纳哥把比分扳为1-1。第70分钟，马赛边锋托万打空门得手，但裁判判奥坎波斯犯规在先，结果进球无效，最终双方握手言和。

首秀的法布雷加斯本场比赛表现稳健，他在中路统筹大局的能力依然出色，也多次送出质量颇高的向前传球。

本场比赛小法共送出61脚传球，其中2脚关键传球，传球成功率高达90%，想必在经过一段时间的磨合之后，这位世界杯冠军中场会有越来越亮眼的表现。

赛后摩纳哥主帅亨利表示球队在比赛前15分钟表现很好，但在最后阶段有点艰难，所幸没有失球。对于托万进球被吹，亨利则表示自己没有看到。此外，法国传奇球星还谈到了首秀的法布雷加斯，他表示自己对这位新援的表现很满意，中场休息时还和小法交流了下对比赛的看法。同时坚称他对自己在球队的前景依然保持乐观。 ​​​​