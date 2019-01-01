马赛主帅：巴洛特利加盟马赛？我也不知道

在法国杯的新闻发布会中，马赛主帅鲁迪加西亚谈到了有关巴洛特利的转会传闻，这位前罗马主帅表示自己啥也不知道。

此前媒体传言目前效力于法国尼斯俱乐部的意大利国脚马里奥·巴洛特利即将与俱乐部提前解约，而他的下一站将会是目前在法甲排名第6的劲旅马赛。

前罗马主帅、现马赛主帅鲁迪·加西亚在法国杯对阵安德兹的新闻发布会上不可避免地被问到了这一传闻，而他也给出了自己的答案。

“马里奥·巴洛特利？关于他并没有什么新鲜事，如果有的话，我们的体育总监安东尼·苏比萨雷塔会告诉你们。从我的角度来说，我只会专注于现有团队。当然，如果有新援到达，我希望越快越好。”

“你们很清楚我的工作岗位，对于转会市场，我没有任何新东西可说，这是我目前唯一可以确认的。”

“球队确实需要抓紧购入一位能够进球的锋线球员，如果刨去托万的进球数，我们的进球问题将暴露无遗。不过作为球队的工作人员，我们工作的目标就是帮助前锋去进球，比如让热尔曼从球荒中恢复自己的状态，同时也不去放弃米特罗格卢。至于引进新前锋，让我们看看冬窗是否有机会。”

除了巴洛特利与球队的锋线气情况，鲁迪加西亚还谈到了球队上半赛季的表现。

“在整个上半赛季，每个人的发挥都不太正常，我们需要更加稳定，就像我说的那样，用团队的形式来帮助球队。我不想再去说之前的比赛了，你必须向前看。我几乎每天都会和安东尼·苏比萨雷塔和主席雅克-亨利·埃罗交换意见，无论球队的胜负，都会相互分享。不过在这休息的四五天，我们三个保持了安静，但也会知道一些重要的事情。”

“休息周当然对每个人都有好处，也许有一天法国也会举办一个节礼日。不过这也可能会让你身体和精神上变得懈怠，球队更想要在积分榜更进一步，尽快回到欧冠区，希望我们能够在一月份的比赛中达成这一目标。”