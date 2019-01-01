马蒂诺上任新气象 洛萨诺渴望成为墨西哥梅西

这位埃因霍温球星近年来已经成为墨西哥国家队中的关键人物，他希望在这位前巴塞罗那主帅的带领下继续进步。

洛萨诺期待着与马蒂诺（Gerardo Martino）一起工作，他相信这位新上任的墨西哥主教练在不止一个大洲上的成功经验将会被证明是非常有益的。

自胡安•卡洛斯•奥索里奥（Juan Carlos Osorio）在2018世界杯后离职以来，墨西哥一直在物色一名新的国家队教练，马蒂诺很快成为了热门人选。

这位56岁的教练早在10月份就已经宣布他不会与亚特兰大联队续签合同，进一步加剧了外界对他将接任墨西哥国家队主教练的猜测，但这一消息直到2019年第一周才正式对外宣布。

这位前巴拉圭、巴塞罗那和阿根廷的主教练现在终于完成了签约，而洛萨诺也渴望在马蒂诺的带领下继续取得进步。后者在去年12月离开亚特兰大之前曾带领亚特兰大获得过美国职业足球大联盟的最高荣誉。

“我认为马蒂诺的经验是一大优势。我认为他有很多经验。”

“我认为他有能力执教国家队。希望他能证明自己是国家队的最佳选择，他将在可能存在的最佳位置上为国家队做出贡献。”

马蒂诺在2013-14赛季执教巴塞罗那期间曾与梅西共事，阿根廷超级球星在那个赛季的俱乐部各项比赛上出场46次，攻入41球。洛萨诺希望能在这位经验丰富的教练手下成为同样重要的一员。

“说实话，我不知道。”当被问及他是否想像成为类似梅西那样的角色时，埃因霍温的王牌补充道。

“我不知道他有什么计划，但希望他能给我上场的机会，希望一切顺利。”

“我很平静。我不知道自己是不是领导这支球队的合适的球员，但我认为最重要的是永远和国家队在一起，为国家队奉献你的全部，为国家队贡献100%。”

“我想我会一直去到国家队中，我喜欢那里。我总是尽我最大的努力。”