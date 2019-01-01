马蒂奇静待曼联续约决定 去留都在选项之列

塞尔维亚中场将在2020年夏天合同到期，有可能在明年1月进行转会。

内马尼亚-马蒂奇不确定他的未来会是怎样，这位塞尔维亚中场正在等待曼联在激活他的合同中的续约条款，或者在一月的转会窗口中把他卖掉。

按照目前的情况，这位31岁的球员将在明年夏天结束他在老特拉福德的合同。

到目前为止，还没有新的条款在被讨论，在2019- 2020赛季，由于伤病的困扰和位置的竞争，马蒂奇拥有的比赛时间非常有限。

他本赛季只为红魔出场8次，在2-0战胜伯恩利的比赛中首发出场。

他在索尔斯克亚的转会计划中占据什么位置还有待观察，转会的讨论已经有一段时间了，国际米兰和马德里竞技都是他的追逐者。

马蒂奇不愿去推测2020年会给他带来什么，他的职业生涯仍然有几个方向可以选择。

这位前本菲卡和切尔西球星在被问及未来几周的情况时告诉《电讯报》:“我不知道该说什么。我还有一份6个月的合同，我们将在明年1月拭目以待。”

“我会延长合同还是寻找其他的可能性？”

“曼联有延长我的合同的选项，但是我们要看看俱乐部的计划是否符合我的计划。我不能再说什么了，因为我也不知道。”

马蒂奇是在2017年夏天加盟红魔的，穆里尼奥把他带到了老特拉福德。

在老特拉福德的日子里，两届英超冠军得主都没能获得实实在在的成功，但他很高兴能在世界足球最大、最杰出的俱乐部之一工作。

“回顾历史，曼联是一家更大的俱乐部，但切尔西在过去10年里做得更好，”马蒂奇说，他曾两次代表蓝军出场154次。

“他们是不同的，但在过去的20年里，他们在所有事情上都很有竞争力。”

“曼联有很成功的历史，而在切尔西时我们试图超越曼联。我们没有获得冠军，但我们必须赢。我们创造了历史，而切尔西永远无法抹去那些创造历史的人。那将永远存在。”

“我大概知道在老特拉福德等待我的是什么，我作为对手和曼联踢过很多次比赛。当我们去亚洲旅行的时候，我被吸引住了，俱乐部有多大，他们有多爱曼联。”

“尽管我们近年来没有获得过冠军，但我认为曼联和皇马是最大的俱乐部。”