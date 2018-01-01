马蒂奇：索帅要求我们更多跑动 踢得更具威胁

马蒂奇是前主教练穆里尼奥签下的球员，他曾随葡萄牙人在切尔西夺得过联赛冠军，但对球队5:1的胜利感到高兴。

索尔斯克亚在来到曼联后告诉他的球员们要多跑动，在进攻中要更有危险性。

周二，在穆里尼奥被解雇后，索尔斯克亚被任命为老特拉福德的临时主教练，并在他的首场比赛中以5:1击败了加迪夫城，收获了一场引人注目的开门红。

一些球员因为在前主教练手下缺乏努力而受到批评，而一些批评人士则宣称穆里尼奥已经失去了更衣室的支持。

曼联在周六恢复了活力，索尔斯克亚对球员们执行他的战术观点感到高兴。

赛后，马蒂奇在接受记者采访谈到挪威人时说:“他只和我们在一起两天，但我们有过几次会面。他说我们需要踢更多向前压迫，在进攻中变得更有危险性，跑动得也更多，在各个环节与对手竞争，这正是我们今天所做的，我们为此感到高兴。”

马蒂奇在2017年以4000万英镑（5000万美元）的身价从切尔西转会来到曼联，他曾与穆里尼奥一起在切尔西赢得过联赛冠军。

这位中场球员在上个赛季被他的经理单独列为曼联阵中少数几个表现稳定的球员之一。

马蒂奇是曼联在上个赛季英超联赛中获得第二名的关键原因，他在球队28年来最糟糕的开局之后为穆里尼奥辩护。

“这就是足球。”他继续说，“在足球世界里，这是常有的事。我们也知道，结果不好不仅仅是教练的错，但这就是足球，我们必须坚持下去，为俱乐部而战。”

“我说过，在利物浦的比赛后，我们也需要承担责任，尽我们最大的努力踢得更好，去赢得比赛。”

曼联将在节礼日主场迎战哈德斯菲尔德，而索尔斯克亚渴望在老特拉福德的处子秀上取得胜利。

然后他们将与伯恩茅斯进行一场比赛，接着前往纽卡斯尔联队结束这一节日赛程。