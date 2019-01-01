马蒂奇：我和索尔斯克亚没有问题 尊重他的决定

这名老特拉福德的中场本赛季只踢了22分钟的英超联赛，但他声称这与主教练无关。

内马尼亚·马蒂奇说他对主教练索尔斯克亚没有任何意见，因为这位曼联中场球员在老特拉福德的比赛时间很稀缺。

马蒂奇发现自己已经淡出了本赛季曼联的首发阵容，这位31岁的球员上周首次替补出场。

塞尔维亚国脚马蒂奇在曼联1-1战平南安普顿的比赛中踢了最后22分钟。

其他球队

由于索尔斯克亚更喜欢保罗·博格巴和斯科特·麦克托米奈组成的中场二人组，马蒂奇未来充满了疑问。

在周六塞尔维亚对葡萄牙的2020年欧洲杯预选赛之前，马蒂奇告诉记者：“在前两到三场比赛中，他决定了不让我上场。我尽我所能地努力工作，我们尊重这个决定，我的责任是证明他是错的，让我回到属于我的地方。没有问题。我告诉他我不同意他的观点，但是他必须决定球队。”

马蒂奇补充说：“我在足球界已经有很长一段时间了，在过去的10年里，我几乎参加了所有俱乐部的所有比赛。为了上场，我必须坐在板凳上接受这个事实，我现在也是。教练必须选择为冠军而战的球队，如果他不能获胜，他就要承担责任。”

自塞尔维亚于2018年11月2-1战胜黑山之后，马蒂奇正准备首次为塞尔维亚国家队出场。

塞尔维亚将在贝尔格莱德迎战克里斯蒂亚诺·罗纳尔多领军的葡萄牙，他们目前在B组中排名第三，落后领头羊乌克兰6分，领先葡萄牙2分。

塞尔维亚将迎来新任主帅图拔科维奇的首秀。他说：“我们把每一次成功都看作是一种快乐，把每一次失败都看作是一场悲剧。我们有这样的心态和气质，很难改变。但现在让我们去欧洲杯吧。这对我们的足球非常重要，我们已经很长时间没有在那里了。我们最终要和两个重大赛事联系起来。”