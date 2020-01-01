马蒂奇：如今的曼联比上赛季更强大 我们控制了与埃弗顿的比赛

这位红魔中场强调球队比上赛季更加强大，并对球队对阵埃弗顿的卡拉宝杯比赛的表现感到满意。

内马尼亚·马蒂奇在与死敌曼城的卡拉宝杯德比赛赛前感觉“非常自信”，这位塞尔维亚中场认为如今的这支红魔实际上要比12个月之前更加强大。

索尔斯克亚的球队在2019-20赛季曾三次进入不同赛事的半决赛，但每次都无法跨越障碍，跌倒在决赛之前。

不过在本赛季的卡拉宝杯的淘汰赛中，这支曼彻斯特豪门再次取得了积极的进展，再一次拿到了四强的席位。

其他球队

埃弗顿在周三的四分之一决赛中被淘汰出局，红魔最终以2-0的比分淘汰了这支莫西塞德郡劲旅。

在2020年1月的两回合比赛中，曼城以总比分3-2险胜曼联，不过马蒂尔对红魔复仇同城死敌的机会感到乐观。

在帮助球队成功击败埃弗顿之后，他告诉MUTV:“这一次我希望我们能抓住机会晋级决赛，我们会竭尽全力。”

“我认为我们目前处于一个比上赛季更好的状态，更好的时刻。在我看来，我们踢得比去年好，我对球队非常有信心。”

曼联在2020-21赛季重新发现了胜利之路，他们希望在英超联赛中争夺冠军奖杯，而周中在默西塞德郡的胜利使他们在国内比赛中保持了完美的客场记录。

艾丁森·卡瓦尼和安东尼·马夏尔在对埃弗顿的比赛中都取得了进球，马蒂尔表示:“我对我们的表现感到非常满意。”

“我想每个支持曼联的球迷都会很高兴，因为来到古迪逊公园球场，控制90分钟的比赛并不容易，我想我们做到了。”

“这是关于我们的一切。我们没有让他们创造很多进球机会。所以我认为我们绝对有资格进入半决赛，去创造另外一些精彩的比赛。我们打入了两球，创造了很多机会。我对我们球队的表现感到高兴。”

当曼联在第88分钟打破僵局时，他补充道:“我们在半场结束前没有进球是不是很沮丧?是的，尤其在10-15分钟之后。”

“我们有很多破门得分的机会，我们击中了门柱，他们的门将也做出了一些精彩的扑救，但这就是足球。有时你会取得进球，有时则无法破门得分，但最重要的是我们在90分钟内保持了稳定的发挥。我们控制了比赛，最后，最重要的是我们进入了半决赛。”

“每个人都表现得很棒。我对对每个参加比赛的人都非常满意。让我们保持这样的势头并踢出如此水平的足球。”

红魔将在节礼日重返赛场，他们将客场挑战同为冠军争夺者的莱斯特城。