马蒂奇坚信仍会与博格巴搭档：不认为他会离开

塞尔维亚国脚相信他们将会一起在老特拉福德的中场。

内马尼亚·马蒂奇相信他将在本赛季的曼联中场与保罗·博格巴并肩作战，尽管有传言称这位法国人将转会皇马。

据广泛报道，这位世界杯冠军中场球员在老特拉福德很不开心，并一直在鼓动转会。

博格巴没有出现在周六曼联对米兰的季前赛最后一场比赛的大名单中，俱乐部说他背部痉挛。

尽管外界对他的队友有种种猜测，但马蒂奇相信俱乐部不会失去一名“优秀”的球员。

“当然，他是一个优秀的球员，对球队非常重要。”当被问及是否想让博格巴留在老特拉福德时，这位塞尔维亚国脚说：“我们将拭目以待。他是曼联的球员，如果他留下我们当然会很高兴。我不认为他会离开，但在足球界一切皆有可能。”

在今夏埃雷拉转会巴黎圣日耳曼后，失去博格巴将会使中场出现一个更大的漏洞。马蒂奇认为曼联没有必要在这个夏天重返转会市场，因为俱乐部的球员们已经准备好了。

“球员们都在更衣室里，我们已经准备好比赛了。”31岁的他继续说道：“我不知道俱乐部是否会在转会截止日期前签下球员。我认为球员们在更衣室里很开心，当然每个优秀的球员都是受欢迎的，但是我不知道俱乐部有什么想法。更衣室里的球员有能力为曼联效力，他们会在球场上展示这一点。”

马蒂奇和曼联在本赛季的首场比赛中对阵他的前俱乐部切尔西，后者由弗兰克·兰帕德执教，兰帕德曾在斯坦福桥与塞尔维亚人并肩作战。

这位在2017年从伦敦转会到曼彻斯特的中场球员知道他们面临着严峻的挑战，并祝愿他的前队友最终一切顺利。

“他们有很多优秀的球员，所以这并不容易。这对他们来说也不容易，因为我们是一支非常好的球队。肯定会很有趣。兰帕德是一个优秀的人，他当然是一个优秀的球员。他总是很专业，我希望他好运，但不是在他的第一场比赛！”他总结说。