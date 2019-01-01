马蒂内利回忆曼联试训经历：博格巴超级谦虚

这位18岁的少年在最终加入枪手之前，曾多次从南美旅行到英格兰西北部。

阿森纳青年新星加布里埃尔·马蒂内利谈到了他在加盟枪手之前与曼联的几次训练，以及他与博格巴等球员的互动。

马蒂内利之前曾在曼联的卡灵顿训练场度过一段时间，并透露他从南美来的一次旅行中与博格巴进行了简短的交谈。

“在伊图亚诺和曼联之间有一个项目，他们总是带上一名球员。我总是来参加这些旅行，”他告诉DAZN：“我既不会说英语也不会说法语，但他（博格巴）说了‘tudo bem’（一种常见的葡萄牙语问候），并很好地和我拍了照片，他超级谦虚。”

“那些训练对我来说非常重要，让我适应比赛风格，球员和比赛节奏。”

考虑到马蒂内利的低调，他来到阿森纳让人有些吃惊，特别是像扎哈、佩佩和蒂尔尼这样的球员已经成为当时阿森纳主教练埃梅里的目标。

这位球员自己也承认，尽管已经有其他球队向他发出了邀请，但他还是毫不犹豫地同意了加入阿森纳。

“我记得我们对阵瓜拉尼，我们2-1赢了，我的经纪人打电话给我。他说：‘你必须做出决定，所以是怎样？’然后他说那是阿森纳。然后你会想，欧洲最好的俱乐部之一。我答应了，我不能拒绝。”

“有一些其他的接触，但是阿森纳很强大，我做出了正确的选择。”

尽管出生在圣保罗，并且代表巴西参加过23岁以下的比赛，马蒂内利也有资格通过他的父亲代表意大利参加国际比赛。

据够力足球10月份的报道，意大利足协正试图说服这名年轻球员转投意大利国家队，因为罗伯托·曼奇尼希望为他的队伍增加更多的年轻球员。

但是在2019年美洲杯之前和巴西国家队一起训练的马蒂内利坚持说他还没有决定他的国家队未来，尽管他暗示代表他出生的国家是一个“梦想”。

“我是巴西人，当然每个人都想穿上那件黄色的球衣，听他们的球迷唱歌。但我也可以为意大利踢球。我还没有决定。我当然想为巴西踢球，但我还没有给它下定义。可能是其中之一。”

马蒂内利很可能在周六的比赛中上场，届时阿森纳将客场挑战埃弗顿，枪手将在比赛前任命米克尔·阿尔特塔为埃梅里的永久替代者。